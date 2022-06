Halsema bezoekt door explosie getroffen woning Weesp: "De mensen zijn verschrikkelijk geschrokken"

Bewoners van de Aart van Leeuwstraat schrokken rond 4 uur 's nachts wakker van een enorme knal. De explosie vond plaats bij een benedenwoning op de hoek. Eén raam ligt er volledig uit, een deel van de gevel is ontwricht en ook omliggende woningen liepen schade op.

Burgemeester Femke Halsema kwam vanmiddag langs om de buurtbewoners een hart onder de riem te steken. "Omdat het een forse inslag is geweest hier, veoorzaakt door een explosief. En ik kan me voorstellen dat de buurtbewoners daar echt enorm van zijn geschrokken."

De bewoner of bewoners van de getroffen flat waren tijdens het bezoek van Halsema niet aanwezig, maar de burgemeester sprak wel met wat andere bewoners in het trappenhuis. "De mensen zijn verschrikkelijk geschrokken. Het is een klap geweest, een vuurbal, en de mensen hebben een aantal uren niet naar binnen gekund. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, ook omdat je niet weet wat de oorzaak is."

Volgens de politie hebben de Forensische Opsporing en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzocht of er nog explosieven zijn achtergebleven. Omdat er verder geen ontploffingsgevaar was, konden bewoners terug naar woning. De politie doet nu onderzoek naar de oorzaak van de explosie.