Bloemendaal wil af van zelfgebouwde steigers aan de Leidsevaart: "Ik ben echt boos"

Bewoners van de Leidsevaart hebben piepkleine achtertuintjes, die pal tegen de spoorlijn aanliggen. Rustig in de tuin zitten, kan eigenlijk niet in omdat er elk kwartier een sneltrein voorbij raast. Ze zoeken hun rust en ruimte dan ook aan de voorkant van hun woning, aan de overkant van de weg bij het water. Ze hebben daar kleine steigers gebouwd waar ze al jaren gebruik van maken. De meeste zijn ingericht met een tafeltje, stoeltjes en soms ook een zwemtrapje. "Voor ons is dit een heerlijke plek waar we 's avonds genieten van een wijntje en 's ochtends van een kopje koffie", zo vertelt bewoner Nienke Beintema.

De steigers dragen bij aan de gezelligheid in de buurt. Vaak komen de bewoners na het werk even bij elkaar op de steiger om te genieten van de rust en de natuur. Maar of dat in de toekomst ook nog kan, lijkt onzeker op dit moment.

De bewoners kregen bericht van de gemeente Bloemendaal dat de steigers illegaal zijn verklaard en dat ze alleen nog gedoogd worden. Bij verhuizing moeten de steigers worden afgebroken. Beintema begrijpt niet dat de gemeente Bloemendaal dit ineens besloten heeft.

"We hebben altijd goed overleg gehad met de gemeente. Van 2016 tot 2019 hebben we overleg gehad over hoe dat gedoogbeleid eruit moet komen te zien. Daarna helemaal niets gehoord. En opeens ploft er een brief op onze mat, zo gaan we het doen en geen enkele mogelijkheid voor bezwaar," aldus Beintema.

Faliekant op tegen

Bewoners vrezen dat de gemeente op termijn besluit dat ze de steigers moeten afbreken als ze het contract, wat ze vorige week hebben binnengekregen, tekenen. "Als iemand van de gemeente volgend jaar besluit dat we ze moeten afbreken, dan heb ik geen poot om op te staan", vertelt Reinier Weijland. "Ik ben hier faliekant op tegen." Weijland en de andere bewoners vinden het zonde, aangezien de steigers goed onderhouden zijn en een grote bijdrage leveren aan het woongenot. "Het is gewoon vernietiging van woongenot en waarvoor?", vraagt Beintema zich af. "Het is zo zinloos."

Twee vergunningen

De meeste bewoners zijn nog in het bezit van een vergunning voor het hebben van de steiger die verstrekt is door het waterschap Rijnland. Jan Rooijmeijer heeft er zelfs twee, één van Rijnland en één van de gemeente Bloemendaal. Hij snapt niet dat die zomaar ongeldig kunnen worden verklaard. "Ik vind het gewoon niet netjes."

Gemeente Bloemendaal

De gemeente Bloemendaal geeft aan dat het waterschap Rijnland eerder heeft toegestaan dat de steigers in het water zijn gebouwd, maar dat de bewoners geen vergunning hebben. De steigers staan op gemeentegrond en zijn daarom bezit van de gemeente Bloemendaal. Daarbij zijn er meerdere redenen waarom de gemeente voor het uitsterfbeleid heeft gekozen.

Doordat er in Heemstede en Haarlem vergunningen zijn ingevoerd voor ligplaatsen, gingen veel mensen naar Bloemendaal met hun bootjes. Daarom heeft de gemeente ook vergunningen moeten invoeren en steigers gebouwd voor de ligplaatsen. Om het landschap mooi te houden en verrommeling tegen te gaan wil Bloemendaal uitsluitend uniforme steigers behouden die door de gemeente zelf zijn aangelegd. Ook zou het onderhoud van zelfgebouwde steigers lastig zijn en wil de autoriteit de risico's op schade of letsel op en bij de steigers beperken aangezien de gemeente officieel aansprakelijk is.

Motie

Hart voor Bloemendaal dient volgende week een motie in bij de gemeenteraad, voor het behoud van de steigers. "We willen de steigers behouden en geen sterfhuisconstructie", zo laat de fractievoorzitter, Marielys Roos weten aan NH Nieuws. "Dat vinden we gewoon redelijk en billijk. De bewoners zitten al sinds 2016 te wachten. Eerst werd beloofd te legaliseren en nu is het een sterfhuisconstructie. Afbreken van mooie steigers is bovendien kapitaalvernietiging. Gun deze bewoners hun steiger. Het zit niemand in de weg."