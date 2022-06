Pantserwagens en shovels: marechaussee klaar om boeren op Schiphol tegen te houden

De Koninklijke Marechaussee is voorbereid op een eventuele grootschalige actie van boeren op Schiphol maandag. Als het nodig is, blokkeert de marechaussee de wegen naar Schiphol met pantserrupsvoertuigen en shovels, om te voorkomen dat boeren op trekkers de terminal bereiken. Een speciale eenheid staat dan klaar om arrestaties te kunnen uitvoeren.

Boze boeren zouden maandag heel Nederland willen 'platleggen', door onder andere actie te gaan voeren bij Schiphol, Rotterdam Airport, Eindhoven Airport en door distributiecentra voor levensmiddelen te blokkeren. De boeren willen met hun acties het kabinet dwingen om de stikstofplannen voor de agrarische sector terug te draaien.

Meerdere draaiboeken liggen klaar

Als de boeren daadwerkelijk op de trekker naar Schiphol gaan, kan de Koninklijke Marechaussee pantserrupsvoertuigen en shovels inzetten om de wegen naar de luchthaven te blokkeren. Ook houdt de marechaussee de Landelijke Bijstand Organisatie (LBO) achter de hand, een dienst die vergelijkbaar is met de ME van de politie.

De gemeente Haarlemmermeer, die verantwoordelijk is voor de openbare orde op en rondom Schiphol, heeft volgens een woordvoerder 'meerdere draaiboeken klaarliggen', mocht het maandag misgaan. "Schiphol is cruciale infrastructuur, die je niet zomaar mag platleggen", aldus de gemeente.

Advies voor reizigers

Schiphol zelf is nog niet zover om passagiers die maandag via de luchthaven reizen, te gaan waarschuwen voor eventuele boerenprotesten. Volgens een woordvoerder is er nu nog te weinig bekend over de acties van de boeren.