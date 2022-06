Kickbokser Levi Rigters stapt weer de ring in, maar weet nog niet tegen wie

"Dan zak je even in een diep dal"

Rellen in België

In maart zou Levi Rigters het opnemen tegen Jamal Ben Saddik tijdens Glory 80. Voor die partij braken er rellen in het stadion uit, waardoor het evenement werd gestaakt. "Je hebt maanden naar dat moment toegewerkt. Ik was helemaal ready en stond op het punt richting de ring te gaan. Op dat moment zagen wij dat het misging. Toen kregen wij te horen dat het niet meer doorging en dan zak je even in een diep dal", vertelt Rigters.

