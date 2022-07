Ouderen op date met motorduivels: "Het was zalig, ik heb echt gehuild"

De ouderen van zorgcentrum De Oldeburgh in Oudorp hadden de dag van hun leven. De stoere mannen van de stichting 2 Wheels 4 Wings namen ze achterop de motor voor een ritje door Alkmaar. En de oudjes hadden de smaak helemaal te pakken: "Het was heerlijk, het had voor mij nog wel de hele dag mogen duren", aldus één van hen.

De stichting 2 Wheels 4 Wings organiseert vaker tochtjes om gehandicapte kinderen, ouderen en ernstig zieke mensen een mooi dagje uit te geven. Vrijwilliger Michael van Ruler doet het graag. "De ouderen zijn een dagje uit isolement, ze zijn er echt even lekker uit. In het begin zijn ze nog een beetje bang, maar daarna staan ze in de rij om op te stappen."

Ronkende motoren voor het zorgcentrum in Oudorp en krasse knarren die wel een ritje willen maken. Met wat hulp van de vrijwilligers stappen dappere ouderen achterop de motor. Met flink wat gas gaan de motoren er vandoor. Het plezier is van de gezichten af te lezen. "Het was zalig", vertelt een van de ouderen aan NH Nieuws. "Ik heb echt gehuild, als je niks hebt is dit toch heerlijk."

Na de motorrit krijgen de ouderen wat te drinken en een patatje. Het idee was dat de ouderen na de date met de motorduivels ook nog op date zouden gaan met toekomstig zorgpersoneel. Studenten waren uitgenodigd om met bewoners, collega's en teamleiders in gesprek te gaan zodat ze een beeld krijgen van de ouderenzorg.

Bus beplakken

Helaas kwamen er maar twee studenten opdagen. Volgens Mark Prinsen van de stichting Alkcare is dat erg jammer. "Je kan een bus beplakken of een advertentie plaatsen maar we dachten dat dit een leuker idee was. We dachten dat er wel wat afgestudeerde studenten zouden komen, maar helaas. De bewoners hebben in ieder geval wel een mooie middag gehad."

Het zegt volgens Prinsen ook wel iets over hoe moeilijk het is om zorgpersoneel te vinden. "Het is moeilijker geworden, de problemen uit de randstad zijn ook deze kant op gekomen. We vissen in dezelfde vijver en de zorg staat onder druk. Gelukkig krijgen we de roosters rond maar het wordt wel steeds meer een uitdaging. Veel mensen hebben misschien koudwatervrees maar het is echt een prachtig vak. Ze zijn van harte welkom!"