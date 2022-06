Tieners Ise en Hanna redden kameleon uit sloot: "Heel eng, we gingen wel gillen"

Het zou een doodnormale vaartocht in Assendelft worden, maar niets was minder waar: Ise (12) en Hanna (13) hebben een kameleon gered. Ze kwamen direct in actie nadat ze zagen dat het beestje het moeilijk had in een sloot in de wijk Waterrijk. "We pakten een peddel en lieten hem erop lopen." Toch brak de paniek uit toen de kameleon los in de boot liep.