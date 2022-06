Boeren Hollands Kroon trekken naar gemeentehuis met motie: "Geen stro of ander spul"

Via een Facebook-bericht worden boeren opgeroepen zich aan te sluiten bij de actie van vanavond. In het bericht staat verder uitdrukkelijk: 'Geen stro of ander spul'. "De insteek is juist om samen met de gemeente op te trekken", licht van der Burg toe. Volgens de melkveehouder is het belangrijk de samenwerking op te zoeken omdat volgens hem in Den Haag elke redelijkheid is verdwenen.

"Je ziet dat er heel veel suggesties worden aangedragen door bijvoorbeeld de commissies Remkes en Hordijk", aldus van der Burg. "Ook vanuit de landbouw worden allerlei oplossingen geboden waar in principe morgen mee gestart kan worden. Maar alles wordt in Den Haag aan de kant geschoven. Men ramt gewoon door en dat klopt niet."