Gooise huisartsen ook naar het Malieveld: "We willen weer doen waar we goed in zijn"

Het spreekwoordelijke bordje is tjokvol, waardoor het werk voor huisartsen nauwelijks meer te behappen is. Teveel tijd zijn ze onder meer kwijt aan administratie en bureaucratisch geneuzel. Ook in 't Gooi laten huisartsen vrijdag 1 juli van zich horen op het Malieveld, want er moet echt structureel iets veranderen aan de druk op de huisartsenzorg.

"We willen weer doen waar we goed in zijn en dat is patiëntenzorg", zo geeft Dennis Pot aan. De Hilversumse huisarts en tevens praktijkhouder in Hilversum-Oost ervaart al tijden dat de patiëntenzorg niet meer op orde is. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de wachtlijsten elders in de zorgketen. Doordat de wachtlijsten bij de GGZ, de thuiszorg en ouderenzorg lang zijn, zit de huisarts en vooral de patiënt klem. "Je kunt geen plek bieden."

Robert Boersma, directeur van Gezondheidscentrum Huizermaat en Bovenmaat in Huizen, hoort dezelfde klachten van 'zijn' huisartsen. Hij zegt dat ze echt het hoofd boven water moeten zien te houden, mede door de al genoemde wachtlijsten. "Omdat er niet meteen plek is, moeten onze huisartsen er achteraan blijven gaan. Dat kost veel tijd en zolang er geen plek is gevonden, blijven de patiënten bij de huisarts komen", verduidelijkt hij.

Administratieve dwang

Een vaak gehoorde klacht is de groeiende administratieve rompslomp. Volgens Pot neemt het invullen van formulieren en het regelen van verwijzingen ongeveer een derde van de tijd in. Tijd die er dan niet meer is voor patiënten. "De regeldruk moet echt minder. Het helpt als we daarover afspraken kunnen maken met de verzekeraar, want vanuit de verzekeraar is er een hoop administratieve dwang", meldt de Hilversumse huisarts.