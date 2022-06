Explosie bij portiekflat in Weesp, geen gewonden gevallen

Donderdagochtend rond 4.00 uur heeft er op de Aart van der Leeuwstraat in Weesp een explosie plaatsgevonden tegen een portiekflat aan. Volgens een woordvoerder van de politie was er een flinke knal te horen. "Bewoners zijn naar buiten gegaan, één ruit ligt er volkomen uit. Daarnaast zijn omliggende woningen ook flink beschadigd." De politie laat weten dat er gelukkig niemand gewond is geraakt.



Volgens de woordvoerder van de politie hebben de forensische opsporing en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie onderzocht of er nog explosieven zijn achtergebleven. Omdat er verder geen ontploffingsgevaar was, konden bewoners terug naar woning. De politie doet nu onderzoek naar de oorzaak van de explosie.