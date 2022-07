Natuurlijk Noord-Holland: minder maaien is meer natuur in Amsterdam-Noord

Natuur is overal, ook in de stad. Waar mensen ook maar een beetje ruimte overlaten, schiet natuur de grond uit. Langs de stoep, in het park of tegen de steigers waar de pont aankomt in Amsterdam-Noord. "Kijk", zegt stadsecoloog Fred Haaijen, "hier probeert de natuur een bos te laten groeien."

Natuur in de binnenstad - NH Nieuws

Met Fred is Natuurlijk Noord-Holland wel vaker op stap geweest. De enthousiaste ecoloog in dienst van de gemeente Amsterdam heeft Noord als zijn natuurlijke habitat. Fred ziet overal natuur. "Kijk dat zijn vliegende grazers", wijzend op een paar ganzen die algen snoepen van keien aan de oever van het IJ. Drijvende grazers dus, in dit geval. "Het is een paar ouders met hun jongen, kijk maar hoe pa en ma de omgeving in de gaten houden, terwijl de jonkies eten." We komen maar lastig weg van de oeverzone rondom het filmmuseum EYE. Overal vindt het oog van Fred iets bijzonders. "Moet je zien hoe die bijen en hommels zich te goed doen aan de bloemen!" Wat voor de één onkruid is, is het godenvoedsel voor de ander. "Tegenwoordig wordt het plantsoen niet meer zo strak gemaaid als vroeger", legt Fred uit. Tekst gaat verder na de foto

Bloeiende planten in het Bloemlint in Amsterdam Noord - NH Nieuws/Stephan Roest

"Daardoor komen veel meer inheemse bloemen tot bloei en dat is super belangrijk voor insecten. Wilde bijen, en hommels horen daarbij en doen het vooral goed op de planten die hier van oudsher voorkomen. Maar denk ook eens aan al die ontelbare motjes en vliegen die overdag en 's nachts de bloemen bezoeken. Door miljoenen jaren van evolutie zijn die insecten met de inheemse planten vergroeid geraakt. Een plant uit het tuincentrum stamt meestal af van een exotisch gewas uit de tropen. Daar kan een Nederlandse hommel vaak niet zoveel mee. Onkruid moeten ze hebben!" Paardenbloemen Iets verder langs de oevers is het helemaal een feest. "Kijk hier heeft de gemeente een bloemenmengsel ingezaaid dat gebaseerd is op inheemse planten die mooi bloeien." Er staan koekoeksbloemen, margrieten en natuurlijk paardenbloemen. "Wist je dat er honderden soorten paardenbloemen zijn?" Steeds meer gemeenten geven in de openbare ruimte, al dan niet gedwongen door bezuinigingen op groenonderhoud, ruimte aan inheemse natuur. "Dat is super belangrijk", vindt Fred. "Zeker nu op het platte land de natuur verschraalt, vinden vooral in de stedelijke gebieden veel insecten nog genoeg te eten. En dat is de basis van alles. Veel insecten is weer goed voor de bestuiving van planten. Ze zijn voedsel voor vogels en muizen waar op hun beurt weer roofdieren van profiteren. Het past allemaal in elkaar."

Gevlekte orchideeën in een park in Amsterdam Noord. - NH Nieuws/Stephan Roest