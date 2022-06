Noordkop krijgt op een na zonnigste juni ooit, vandaag bij ons geen code geel

Waar voor het oosten en noorden van het land code geel geldt door verwachte regenbuien en onweer, zal Noord-Holland de dans ontspringen. Wel zal er volgens NH-weerman Jan Visser vandaag flink wat regen in de provincie vallen. Ook wordt het volgens Visser de op een na zonnigste juni ooit in de Noordkop.

Sinds het begin van de zomer hebben we gebofd met het weer in Noord-Holland, maar daar komt vandaag ruw een einde aan. Er wordt regen verwacht, al zal het in Noord-Holland geen code geel worden volgens NH-weerman Jan Visser. "Het is niet zo dat het meteen gaat regenen, maar wel in de loop van de middag en dan zal het vanmiddag en vanavond ook flink doorregenen." Visser vertelt dat er plaatselijk meer dan 10 milimeter water in de provincie kan vallen.

De maand juni was zonnig, en dat blijkt wel uit het feit dat in Den Helder de op een na zonnigste juni ooit gemeten is.

Heel grote regenbuien blijven Noord-Holland vandaag bespaard. "Die buien worden vaak vergezeld door onweer en die zijn 'gepland' voor het oosten en het noorden van het land. Er is ook geen code geel voor onze provincie van kracht, maar wel voor dat deel van Nederland."

Volgens Visser is het nu zo'n 19 tot 20 graden, wat verder oploopt tot boven de 20 graden. Later in de middag koelt het, onder andere door de verwachte regenbuien, af naar 17 of 18 graden.