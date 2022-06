Minister wil dat eenmanszaken adres kunnen afschermen in het Handelsregister

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken wil dat eenmanszaken hun vestigingsadres straks volledig kunnen afschermen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Als alternatief moeten ondernemers dan wel een postadres registreren.

De minister stelt ook voor dat telefoonnummers en e-mailadressen niet meer openbaar in het Handelsregister zijn in te zien. Verder wil ze dat het gebruik van data uit het Handelsregister voor commercieel gebruik wordt aangepakt: ondernemers hebben namelijk vaak te maken met ongevraagde telefoontjes van telemarketeers.

De adressen blijven wel inzichtelijk voor overheidsinstanties en andere instanties die een publieke of maatschappelijk relevante taak vervullen, zoals deurwaarders, de Belastingdienst en pensioenfondsen. "Op die manier kan het Handelsregister blijven bijdragen aan de weerbaarheid van burgers en bedrijven zonder dat onnodig veel privacygevoelige gegevens doorzoekbaar zijn", schrijft de minister.

Sinds dit jaar zijn woonadressen van ondernemers en bestuurders in het Handelsregister al afgeschermd, maar vestigingsadressen niet. Veel zelfstandige ondernemers hebben een vestigingsadres dat gelijk is aan hun woonadres, waardoor hun adres nog steeds openbaar is. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseerde daarom eerder al om woonadressen van zzp'ers af te schermen.

AT5 deed vorig jaar onderzoek naar de privégegevens van zzp'ers in het register. Meerdere deelnemers gaven aan dat ze in de problemen waren gekomen doordat hun adressen op straat lagen. De voorgestelde maatregelen van de minister worden in september besproken met belanghebbenden. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt.