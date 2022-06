Keti Koti vroegtijdig gevierd in wijkcentrum De Cogge: "De ketting is gebroken"

Vanmiddag werd in Wijkcentrum de Cogge in Zwaag vroegtijdig Keti Koti gevierd. De van oorsprong Surinaamse feestdag wordt jaarlijks op 1 juli gehouden en is ter viering van de afschaffing van de slavernij. "Keti Kot is voor iedereen die het besef heeft en weet dat de ketting gebroken is."

Bij Wijkcentrum De Cogge wordt Keti Koti uitbundig gevierd - NH Nieuws

Deze dag staat in het teken van samen zijn, praten over het verleden en de verbinding met elkaar zoeken. Teamcoach Jerrol Lashley van Stichting Netwerk is erg tevreden met het verloop van het feest. "Vorig jaar konden we het vanwege corona niet groots aanpakken, maar dit jaar is dat echt anders." Toch hoopt Lashley dat de feestdag nog grootser gevierd gaat worden. "Het is dit jaar nog binnen de deuren van het wijkcentrum, maar we hopen natuurlijk dat we volgend jaar bijvoorbeeld een festival in Hoorn kunnen organiseren", vertelt hij trots. Groter vieren Als het aan raadslid Stephan Lallhit (GroenLinks) ligt, gaat dat zeker gebeuren. "Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft", rekent hij uit. "Het zou een mooi moment zijn om dat breed te vieren met de stad, nog breder dan we nu doen." Lallhit strijdt onder andere voor het verdwijnen van het beruchte standbeeld van J.P. Coen op de Roode Steen in Hoorn. Ook heeft zijn partij het voor elkaar gekregen dat de gemeente onderzoek gaat doen naar de rol van het gemeentebestuur in de tijd van de slavernij.

"Keti Koti is een belangrijke dag voor mij" - Tom de Vos / WEEFF

Gastvrijheid Zowel Surinamers als niet-Surinamers komen op het georganiseerde evenement af. "Het is goed dat ze het vandaag vieren", stelt een bezoeker. "Want op 1 juli zit iedereen in Amsterdam." Een andere bezoeker is onder de indruk van de gastvrijheid. "Ik zal eerlijk met je zijn. Ik kom uit een Westfries-dorp, genaamd Wognum", vertelt hij. "Ik las weleens in de krant over Keti Koti, maar nu maak je het mee. Ik vind deze dag helemaal terecht. al deze mensen menen het. Ze voelen de slavernij als het ware nog, dat voel ik."