Toezeggingen voor Velsen-Noord een verbetering, of doekje voor het bloeden?

Waarschijnlijk walstroom voor het vluchtelingencruiseschip, misschien toch een bus door Velsen-Noord en de garantie dat het schip bij eventuele aanhoudende problemen onmiddelijk weg moet. Met name die prangende inwonerswensen heeft de gemeenteraad gisteravond in een raadssessie aan een welwillend ogende burgemeester overgebracht. Sommige partijen zagen diens toezeggingen als 'het begin van de revitalisatie van Velsen-Noord', anderen noemden het 'slechts een doekje voor het bloeden.'

Vandaag neemt het college van B&W definitief het besluit dat er duizend mensen op een cruiseschip in Velsen-Noord opgevangen zouden worden, en tot honderd minderjarigen in Driehuis. Een weg terug lijkt er niet meer te zijn.

Één van de zorgen van omwonenden van de VOB-kade was de potentiële geluidsoverlast die elektriciteitsopwekking zou gaan geven. Gisteravond werd duidelijk dat het cruiseschip bij 'normale belasting' op walstroom moet kunnen draaien. Alleen voor de piekmomenten zullen er generatoren moeten staan, tot er 'sterkere walstroomaansluitingen komen'.

Burgemeester Frank Dales hoopt die ook snel te kunnen laten aanleggen, maar tijdens de gemeenteraadssessie van gisteravond zei hij half grappend: "Heeft u wel eens een afspraak met Liander proberen te maken?", om maar duidelijk te maken dat dat wel nog even kan duren.

Hij beloofde de raad om het Rijk meteen aan te spreken op een van de peilers onder de vluchtelingenopvang in Velsen: dat het Rijk prangende Velsense kwesties voorrang geeft, "Ik zal vanuit Velsen druk zetten op het Rijk om druk te zetten op Liander", sprak de burgemeester.

Twee pendelbussen, maar geen ov

Een eerdere inwonerszorg kon al eerder, tijdens de inloopavonden worden weggenomen: de enige huisarts in Velsen-Noord zal niet nóg meer overvraagd worden door de komst van de vluchtelingen; die zullen medische zorg krijgen op het cruiseschip.

Hoewel de gemeenteraad officieel weinig aan de plannen van het college van burgemeester Dales kan veranderen, leek die er gisteren happig op om verbeteringsvoorstellen uit de raad voor het opvangplan wel duidelijk serieus te nemen.

Toen Levendig Gezond Velsen (LGV) zei 'het wrang te vinden dat er voor duizend vluchtelingen twee pendelbussen vrijgemaakt konden worden, maar dat er voor vijfduizend Velsen-Noorders geen openbaar vervoer meer bestaat', zegde Dales toe dat ook Velsen-Noorders van de bus gebruik moeten kunnen maken.

'Uitstel leidt niet tot afstel'

Forum voor Democratie probeerde het definitieve collegebesluit over de opvang uit te stellen, maar daar zagen de andere partijen niets in. Forza en LGV zeiden het schip liever niet te zien komen, maar zagen niet in hoe 'uitstel tot afstel zou leiden'.

Tijdens de inloopavonden over de kwestie, dinsdag en woensdag in Velsen-Noord en Driehuis bleek dat inwoners van met name Velsen-Noord zich zorgen maken om hun veiligheid. Bijna alle partijen legden die zorgen gisteren in verschillende bewoordingen aan de burgemeester voor.

Dales probeerde de raad gerust te stellen door in herinnering te brengen dat zo'n bepaling al in het contract met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) staat. "Maar niet bij het eerste beste incident, want er gaan incidenten komen natuurlijk. Alleen als de overlast structureel is en de maatregelen helpen niet, dan ontbinden we de overeenkomst."