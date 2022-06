NS gaat live meekijken in coupé na incidenten treinrukker Hoorn

De zogenoemde treinrukker uit Hoorn is directe aanleiding voor de NS om het cameratoezicht aan te scherpen. De vervoersmaatschappij gaat als proef live in coupés meekijken op trajecten waar structureel incidenten plaatsvinden.

Het live meekijken in coupés gebeurt enkel als daartoe aanleiding is, benadrukt de NS. "We kunnen pas meekijken als we weten dat er structureel op een bepaald moment en op een bepaald traject overlast plaatsvindt. " Dus voordat de camera's aangaan, moeten er al meerdere incidenten hebben plaatsgevonden.

Het gaat vooralsnog om een proef op de trajecten waarop de zogeheten Sprinter Nieuwe Generatie rijdt. Dat type trein wordt op tal van trajecten, waaronder ook in Noord-Holland, ingezet. Ook op het traject Amsterdam - Hoorn, waar de treinrukker toesloeg, wordt met deze trein gereden. Het zijn de enige NS-treinen met camera's in de coupés, legt de woordvoerder uit.

De NS gaat monitoren waar en wanneer onveilige situaties onstaan. Op die manier weet de vervoersmaatschappij hoe laat en waar ze live de trein moeten meekijken om de situatie in coupés te controleren.

Privacy van reizigers

"We kunnen van tevoren niet weten waar we mogen meekijken, we hebben ook met de privacy van reizigers te maken", legt de woordvoerder uit. De situatie in Hoorn, waar meerdere vrouwen het slachtoffer waren van seksueel overschrijdend gedrag, is een voorbeeld waarbij de NS de camera's zou aanzetten. "Daar hadden we duidelijk in beeld dat er onveilige situaties plaatvonden."

Door live mee te kijken, kan de vervoersmaatschappij direct aan de bel trekken op het moment dat er een onveilige situatie plaatsvindt. "Dan kunnen we meteen een conducteur erop af sturen, of bijvoorbeeld de trein op het eerstvolgende station laten stoppen."

Begin van de proef

In principe is de proef per direct ingegaan, maar voordat daadwerkelijk live wordt meegekeken in treinen, moet er meermaals overlast zijn geweest op een bepaald traject. "Het is daarom nog afwachten waar en wanneer de proef actief begint", verklaart de woordvoerder.