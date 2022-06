Noodkreet na catastrofe in buurtsuper: "Het doet pijn in mijn hart"

Een foutje bij het blussen van een minibrand tijdens dakwerkzaamheden heeft grote gevolgen. Bijna de hele winkelvoorraad van de buurtsuper op Plein 1945 in Petten moet worden vernietigd. De producten kwamen in aanraking met bluspoeder en zijn onverkoopbaar geworden. Door een gat in het dak kwam het poeder in de winkel terecht.

noodkreet na bluspoeder catastrofe in buurtsuper

"Tachtig procent van de winkel is rijp voor de sloop", zegt een aangeslagen uitbater Roger Moonen. Het was een onbetekenend brandje dat ontstond bij het repareren van dakbedekking. Door een gat in het dak kwam het poeder waarmee geblust werd direct in de winkel terecht.

Quote "Tachtig procent van de winkel is rijp voor de sloop" roger moonen,uitbater buurtsuper

"Toen ik het hoorde wist ik onmiddellijk dat het mis was", zegt Moonen die zelf een tijd brandweerman was. Niet alleen zijn alle producten die met het poeder bestoven zijn onbruikbaar, het poeder hecht zich ook aan printplaten, elektromaterialen en metaal dat allemaal door specialisten gereinigd moet worden. Mega klus Het moment van het ongeluk kan niet slechter vertelt Moonen. "We staan aan het begin van het zomerseizoen, de tijd waarin we het meest moeten verdienen." Hij wil dan ook zo snel mogelijk zijn winkel heropenen. Zaterdagmorgen moet de winkel weer schoon zijn en moeten de lege schappen weer gevuld zijn. Dat is een logistieke uitdaging waarbij alle hulp welkom is. "Ik kan alle handjes gebruiken met name om vrijdag de vakken weer te vullen", zegt Moonen. Een oproep op sociale media heeft al twaalf reacties opgeleverd van dorpsgenoten die de handen uit de mouwen willen steken.

Als je ook wil helpen kun je via WhatsApp contact opnemen met Roger Moonen via het nummer: 06-51794738