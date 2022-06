Bouwmarkt voor vooroorlogse monumenten: "Het is een snoepwinkel"

In Alkmaar zit een Monumentenloods waar je spullen kan vinden om je huis op historisch verantwoorde manier te renoveren: een Gamma of Praxis avant la lettre, zeg maar. De loods ligt vol deuren, glas-in-loodramen, stenen, dakpannen of die ene deurklink die je nog zocht. "Een doorgeefluik voor historisch bouwmateriaal van vóór 1940."

De loods is onderdeel van de Historische Vereniging Alkmaar. Je kan er oude spullen naartoe brengen of voor een schappelijke prijs kopen. Voorwaarde is dat het een goede bestemming krijgt bij een particulier, en het liefst in Alkmaar. Handelaren worden gemeden. "Het is hier een snoepwinkel", lacht één van de klanten die een bijpassende klink zoekt voor de paneeldeur die hij er net gevonden heeft. Jos Stroomer, een van de vrijwilligers die de 'bouwmarkt' runt, herkent dat gevoel. "Mensen zijn vaak met stomheid geslagen, en zeggen: 'wat mooi, wat veel'." Tekst gaat verder onder video

Monumentenloods Alkmaar - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

De Monumentenloods zit een zijstraat van de Edisonweg. Die plek hebben ze van de gemeente toegewezen gekregen nadat hun eerdere pand aan de Torenburg in de binnenstad te bouwvallig bleek. "We zitten hier voorlopig prima, met genoeg ruimte om de boel te sorteren én er is parkeerruimte." The founding father Stroomer benadrukt dat de basis voor de loods is gelegd door Henk Krabbendam. "Hij is nu met pensioen, maar is de 'founding father'. Hij sprokkelde de afgelopen dertig jaar de meeste van deze spullen bij elkaar. Dan ging hij op de bakfiets langs oude panden om materialen op te halen." Rondlopend door de hal wijst Stroomer naar allerlei spullen van een smeedijzeren naambord van een zadelmakerij op de Achterdam tot een complete keuken: "Een Bruynzeel uit 1910, met echt alles er op en er aan. Het enige dat ontbreekt is het gordijntje onder de gootsteen. We hebben eigenlijk een schatkamer."