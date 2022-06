Planning Uithoornlijn wéér aangepast na brand, vermoedelijk vandalisme

Dat laatste lijkt het grootste probleem te zijn. Dit bouwmateriaal moet opnieuw worden besteld en geleverd. Dat betekent: een nieuwe planning en extra kosten. Hoe dit er concreet uit gaat zien, kan Torbijn nog niet zeggen. "Vandaag was het vooral puinruimen", verzucht ze. "De eindoplevering lijkt in ieder geval niet in gevaar te zijn."

Door de brand zijn delen van recent geplaatste geluidsschermen verkoold, is ernstige schade toegebracht aan de bouwkeet en is dempingmateriaal van rubber onherstelbaar beschadigd.

Door de brand, die afgelopen nacht even voor vieren uitbrak, is een aantal werkzaamheden komen stil te liggen. Woordvoerder van het bouwproject Katja Torbijn laat weten dat er geen gewonden zijn gevallen, maar somt wel een aardige lijst aan materiële schadeposten op.

Nieuwe hobbel

De Uithoornlijn zou dus nog steeds in de zomer van 2023 klaar moeten zijn. Het is niet de enige hobbel die aannemer Dura Vermeer is tegengekomen. De grondstoffenkrapte door de oorlog in Oekraïne zorgde er kortgeleden ook al voor dat Dura Vermeer de planning moest omgooien. Dat had te maken met een vertraagde levering van stalen spoorstaven.

Projectmanager Marieke Hietbrink legde toen uit wat de gevolgen waren: "De al geleverde spoorstaven zijn niet voldoende om het eerste deel van de tramsbaan af te ronden. Daarom is het helaas nodig om de trambaan twee maanden langer af te sluiten." Of er nu ook materieel is vernield dat op dit moment moeilijk te krijgen is, weet woordvoerder Torbijn nog niet.

Onderzoek

De politie onderzoekt of de brand op het bouwterrein vannacht inderdaad is aangestoken.