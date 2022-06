'Intimiderende' kennismaking politie valt slecht bij garagehouder

Nog enigszins verbouwereerd vertelt ondernemer Tom Vuijk zijn verhaal: “Opeens stonden daar vier politieagenten, twee handhavers en nog drie mensen in mijn zaak. Vergezeld door een politiehond."

Snuffelende hond

Vuijk, die een APK-station runt op Bedrijventerrein Bovenkerk, is bijzonder ontstemd over de gang van zaken. "Ik ben niet zo snel geïntimideerd. Maar deze keer wel. Het is niet prettig als een hond komt rondsnuffelen in je zaak en er in je boekhouding wordt gekeken."