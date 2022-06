Bussumse hoofdverdachte afpersing fruitbedrijf mogelijk ruim 26 jaar de cel in

Bussumer Ali G., de hoofdverdachte in de geruchtmakende afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot uit Hedel, hangt een celstraf 26 jaar en 7 maanden boven het hoofd. Dat is de eis van de officier van justitie. De verdachte perste het Gelderse fruitbedrijf bijna twee jaar lang af, nadat er 400 kilo cocaïne tussen de bananen werd gevonden door de politie. De directie, hun familieleden, medewerkers en ex-medewerkers waren hun leven daarna niet zeker.

De afpersingen en aanslagen zorgden meer dan een jaar geleden voor een schokgolf. Al met al was er sprake van zo'n vijftien aanslagen, waarvan de officier van justitie er negen bestempelt als poging tot moord.

Vijf Gooise verdachten voor de rechter in grote afpersingszaak Gelders fruitbedrijf

Doodsangsten

Justitie wijst erop dat door de langdurige afpersingen honderden gezinnen van medewerkers van het fruitbedrijf in angst leven, zonder dat G. zich ook maar een moment bekommerde om wat hij aanrichtte. "Honderden onschuldige gezinnen van werknemers van het fruitbedrijf leven al jaren in angst en vrees in hun eigen woning, juist een plek waar iedereen zich veilig wil kunnen voelen", aldus de officier. Na zijn aanhouding ging G. zelfs vanuit de gevangenis door met het regelen van de aanslagen.

Van de mensen wie hij dwong de aanslagen te plegen - veelal jonge handlangers - heeft G. ook de levens verwoest, stelt justitie. Enkele van de handlangers werden eerder al veroordeeld tot lange celstraffen. Anderen staan vanaf volgende week terecht.

De forse strafeis van 26 jaar en 7 maanden is de maximale straf. De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.