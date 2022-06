Inbraak en vernielingen op Zaanse tuinvereniging: "Het is zo triest"

Vandalen hebben de tuinvereniging Het Westen in Wormerveer volledig vernield. Opbergkasten zijn opengebroken en beschadigd, planten zijn uit de tuin getrokken en ook de kassen zijn beschadigd. Bovendien is het gereedschap én een geldkist gestolen. De schrik zit er goed in bij de huurders en bestuurders.

In eerste instantie had Fred de Kraker, bestuurslid van de vereniging, niets in de gaten. "Ik ben hier elke ochtend om een uur of kwart over acht, meestal met een paar anderen. Toen zagen we gisterochtend plotseling dat er een ruit stuk was aan de zijkant van het clubgebouw. En vervolgens zagen we dat er was ingebroken."

Geschrokken

De schrik zit er bij de tuinders goed in, zegt Fred. "Het is allemaal behoorlijk emotioneel. Er is hier een man van ik denk boven de 80 die hier altijd hele dag is. Die is al na een kwartier naar huis gegaan want hij kon het niet aanzien."

Vandaag is de oude man weer naar zijn tuintje gekomen, maar hij kan én wil niet over de vernielingen praten. "De man had heel veel schade aan zowel zijn planten als aan zijn kas. Hij heeft dat meteen gerepareerd. Dat is zijn manier om zijn verdriet te verwerken."

Begraafplaats

Waarschijnlijk zijn de vandalen 's avonds of 's nachts via de naastgelegen begraafplaats op het tuincomplex gekomen. "Via het toegangshek is het vrijwel onmogelijk om hier te komen, de begraafplaats wordt juist niet echt afgesloten", zegt Fred.

Pas volgende week kan Fred op het politiebureau aangifte doen. "We zijn bang dat ze weer terugkomen. Ik hoop van niet. Het is ooit al eens gebeurd, maar dat is alweer vele jaren geleden."