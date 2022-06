Ondervoed zeehondje Malaika gered op Texel

De allereerste zeehondenpup van het seizoen is binnengekomen bij Ecomare. Verzorgers hebben haar Malaika genoemd. Om aan te sterken wordt het zeehondje voorlopig nog in quarantaine verzorgd. "Ze is klein en licht, maar wel fit."

Vorige week hebben de dierverzorgers van Ecomare ook een jonge zeehond opgehaald, maar die is dezelfde dag overleden.

Ecomare laat weten dat het geboorteseizoen van de gewone zeehonden in de Waddenzee inmiddels in volle gang is. Door het rustige weer is de kans klein dat een moeder haar jong kwijtraakt. "Het gebeurt soms door storm of door verstoring door mensen. Dit is Malaika blijkbaar overkomen", denken medewerkers van de zeehondenopvang.

Zalmpap

Malaika weegt rond de 7 kilo en is nu nog erg afhankelijk van moedermelk. Ter vervanging krijgt ze vijf keer per dag via een maagsonde zalmpap toegediend. "Deze vette vispap heeft zich inmiddels bewezen als geschikte voeding voor jonge zeehonden."

Na vier weken verzorging van hun moeder moeten jonge zeehonden voor zichzelf kunnen zorgen "Een pasgeboren zeehond die in de opvang groot wordt, kan zich hierdoor prima redden in de natuur. Dit is een groot verschil met bijvoorbeeld walvissen, die het jagen van hun moeder leren."

Een zeehondenpup die moederziel alleen op het strand ligt, wordt eerst een tijd met rust gelaten en geobserveerd. "Deze werkwijze is vastgelegd in het Zeehondenakkoord om onnodige opvang te voorkomen", legt Ecomare uit.

Ook Malaika is eerst geobserveerd en gewogen. Na een nacht lag ze nog altijd op dezelfde plek en was ze gewicht verloren. "Ze was dus in de tussentijd niet gezoogd. Daarom is ze meegenomen naar de opvang."