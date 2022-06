'Edamse drieling' als kaasmeisjes voorop bij optocht: "Ze voelen zich Hollywoodsterren"

De meiden en Luuk lopen voorop in de optocht naar de kaasmarkt. "De hele klas is komen kijken op de Kaasmarkt", vertelt de moeder van Cleo. "Ze voelen zich net Hollywoodsterren." Ze hadden er veel zin, maar toch zag Isabelle ook wat gespannen gezichtjes toen er vanmorgen een formele ontvangst was in het gemeentehuis. "Dan zijn het nog wel meiden van zes jaar oud."

Cleo en haar moeder Isabelle Los wonen heel dicht bij de kaasmarkt. "Vanaf baby af aan krijgt ze het al mee", vertelt Isabelle. Cleo wil daarom al heel lang een keer kaasmeisje worden. "De moeder van Day is kaasdrager geweest, zij zat in het netwerk. Toen hebben de meiden zich aangemeld en mochten ze meedoen." Ze worden vergezeld door hun klasgenoot Luuk. "Dan heeft de 'drieling' er een stoere jongen bij." Ze zijn gehuld in de ouderwetse klederdracht en met een klein kaaswagentje.

De afgelopen twee jaar is er geen kaasmarkt geweest dus nu werd er extra naar uitgekeken. De meiden zijn na afloop unaniem. "Het was leuk!", zeggen ze alle drie in koor. "Maar op de houten koets en in de auto was het allerleukst!" Het was zelfs nog leuker dan ze van tevoren hadden gedacht.

"We hebben ook grote kazen getild, twee aan twee", vertelt een van de meiden. Daar kon Luuk ook goed bij helpen. "We hadden hem echt nodig, want het moest met zijn vieren." Ook waren de vriendinnen onder de indruk van alle toeristen die er waren en een Spaanse cameraploeg.

Vriendinnenjurk

De meiden zitten nu ruim twee jaar bij elkaar in de klas op De Nieuwe School en het kan voor juffen of meesters soms best moeilijk zijn om ze uit elkaar te houden. "Ze hebben vriendinnenarmbandjes, -kettinkjes en een -jurk", vertelt Isabelle lachend. "Alles wat we in de stad tegen komen moet in drievoud worden gekocht."