Op zoek naar een ligplaats in de buurt van Loosdrecht? Dat kun je wel vergeten

Je zou maar een bootje hebben gekocht en de gemeente Wijdemeren op zoek zijn naar een ligplaats. Dikke kans dat je geen plekje meer kan vinden. In sommige jachthavens is het zo vol dat mensen niet eens meer worden toegelaten tot de wachtlijst. Terwijl in de coronacrisis juist heel veel mensen een boot hebben gekocht.

De jachthaven Wetterwille in Loosdrecht is zo'n haven die de wachtlijst zelfs helemaal heeft afgeschaft. Booteigenaren krijgen op die manier geen valse hoop. "Op onze wachtlijst staan nu een paar honderd mensen. Als wij die stop niet hadden ingesteld waren het er vast duizenden geweest", zegt havenmeester Catherine Koster.

De druk op een plekje in de haven is de laatste jaar enorm toegenomen. In Loosdrecht is een aantal jachthavens opgekocht door projectontwikkelaars. "Toch is corona de grootste boosdoener", legt ze uit. Tijdens de coronacrisis was varen één van de weinige manieren om veilig te kunnen recreëren.

Zelfs nu er een stop op de wachtlijst zit, moet Kosters nog vaak 'nee' verkopen. "En daarmee nemen de ligplaatszoekers vaak geen genoegen. "Ze zijn dan teleurgesteld en gaan bijna solliciteren. Zo vertellen ze dat ze hier vroeger ook hebben gelegen of dat ze hier vrienden hebben. Dat maakt het voor ons niet makkelijker."

Selectieprocedure

Op een steenworp afstand van de jachthavens in Loosdrecht ligt jachthaven Maarten Fokke in Kortenhoef. En ook daar is de wachtlijst enorm. Daar is een soort selectieprocedure opgezet. "Booteigenaren moeten mailen en dan nodig ik ze uit om te kijken naar een plek als er ruimte is", legt de havenmeester uit.

Toch blijft het dan ook hier nog steeds erg moeilijk om aan een ligplek te komen. "Ik verwacht dit jaar geen opzeggingen meer", zegt Fokke.