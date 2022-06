De Peiling: ik ben voorzichtig met het opladen van elektrische apparaten

De mobiele telefoon, je laptop of je elektrische fiets. Ze kunnen allemaal in de fik vliegen bij het opladen van de accu. De brandweer maakt zich zorgen om het groeiend aantal branden dat ontstaat in elektrische apparaten. Blijf jij er altijd bij als je e-bike of computer wordt opgeladen?

Het aantal branden dat veroorzaakt wordt door accu’s, stijgt. De brandweer maakt zich grote zorgen om dit oplopende aantal. In Amsterdam zijn in het afgelopen jaar 85 branden ontstaan door oplaadbare accu’s. In het afgelopen half jaar zijn op deze manier veertien branden ontstaan, terwijl dat in het de zes maanden daarvoor om tien gevallen ging.

Oorzaken van de branden

De brandweer ziet dat het gebruik van accu’s en de branden hierdoor toeneemt, maar het gedrag van opladen niet verandert. De branden ontstaan doordat er opgeladen wordt met goedkope kabels en de apparaten op goed brandend materiaal als kussens en kleding neer worden gelegd.

Een tip van de brandweer is om elektrische apparaten op te laden in de berging en hier een rookmelder op te hangen om vluchtroutes vrij te houden. Ook is het slim om je apparaten niet zonder toezicht op te laden. Hou jij rekening met het opladen van je elektrische apparaten?