Ontgroening corps krijgt nieuwe vorm: geen nachtprogramma en meer toezicht

De komst van nieuwe maatregelen werd vorig jaar aangekondigd nadat de afgelopen ontgroening afgebroken moest worden na grensoverschrijdend gedrag. Volgens de senaat van A.S.C./A.V.S.V. was het lastig te achterhalen wat er tijdens de ontgroening precies is gebeurd.

"Er heerst namelijk helaas een zwijgcultuur bij disputen wanneer het gaat om de kennismakingstijd", was de verklaring in september 2021. "Aspirant-leden mogen van disputen waar vermoedens van misstanden bestaan niet met de senaat praten. In andere gevallen durven aspirant-leden onder sociale druk geen openheid te geven."

'Normen en waarden'

Wat betreft norman en waarden moet er dit jaar iets gaan veranderen, vindt het bestuur. "Deze kennismakingstijd is erop gericht om aspirant-leden kennis te laten maken met de normen en waarden die gelden binnen de vereniging."

Volgens de vereniging zijn de regels voor de volgende kennismakingsperiode aangescherpt. De regels zijn er vooral op gericht om de zogenoemde zwijgcultuur te doorbreken. Bestuurders zijn ervoor verantwoordelijk om grensoverschrijdend gedrag te melden. Wanneer blijkt dat er informatie achtergehouden wordt, kan het hele dispuut daarvoor worden gestraft. Een dispuut dat vaker in de fout gaat, loopt het risico uit de vereniging gezet te worden.

'Humorvolle activiteiten'

Daarnaast heeft de kennismakingstijd dus een nieuwe vorm gekregen, waarbij er voor nieuwe leden geen nachtprogramma is en er overdag altijd toezicht van de vereniging zal zijn. Het studentencorps laat weten dat aan alle disputen is gevraagd om hun complete programma te 'evalueren'. Alleen 'humorvolle' en 'creatieve' activiteiten zijn toegestaan. "Er is geen ruimte meer voor doelloze ontgroeningsactiviteiten", is te lezen in een statement van de vereniging.

Rector Heleen Vos verwacht niet dat de cultuur binnen één keer helemaal veranderd kan worden. "Toch hebben wij vertrouwen in de uitwerking van de genomen maatregelen." Ze waarschuwt: "Laat het kraakhelder zijn voor alle leden en aspirant-leden: voor wie zich niet houdt aan onze normen en waarden is er geen plek bij het A.S.C./A.V.S.V."