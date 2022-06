Kamer gaat stemmen over snellere sluiting veelbesproken Kooksfabriek van Tata Steel

Is drie keer scheepsrecht voor bezorgde omwonenden van Tata Steel? Kooksfabriek 2, één van de meest vervuilende en overlastgevende onderdelen van het fabrieksterrein moet misschien toch versneld dicht. De fabriek van Tata Steel is al tijden een doorn in het oog van omwonenden(organisaties). Na twee mislukte pogingen is dinsdag een stemming over vervroegde sluiting in de Tweede Kamer.

Volgens het vergroeningsplan 'Groen Staal' van Tata Steel laat het bedrijf het beruchte fabrieksonderdeel nog zeker vijf jaar staan. Dat is de tijd die zeker nodig is voordat één van de twee nieuwe, schone fabrieken gebouwd is. Die nieuwe installaties hebben geen kooks meer nodig. De kritiek op de Kooksfabriek is dat die eigenlijk te oud is, niet goed meer functioneert, te veel zorgwekkende stoffen uitstoot en zorgt voor stank. Volgens Tata Steel is de fabriek noodzakelijk. Kooks zijn nodig voor de productie van staal en om het in te kopen in plaats van zelf te maken zou te duur zijn. Ook heeft het bedrijf de afgelopen tijd maatregelen genomen om uitstoot van de fabriek te verminderen. Of dat genoeg is zijn de meningen over verdeeld.

Verschillende linkse oppositiepartijen hebben in het afgelopen jaar door middel van moties al geprobeerd een vervroegde sluiting van Kooksfabriek 2 af te dwingen. In september kon een voorstel van de Partij voor de Dieren nog niet op genoeg steun rekenen. GroenLinks kreeg in maart een soortgelijk plan er niet doorheen, maar D66-kamerlid Kiki Hagen is nu al succesvoller met de nieuwste motie. Dinsdag gaat de Tweede Kamer namelijk over het voorstel stemmen. Eerdere moties kwamen niet eens tot een stemming. Als een Kamermeerderheid vóór is, laat de Kamer onderzoeken of vooruitlopend op het groenstaalplan extra milieu- en gezondheidswinst te realiseren is, bijvoorbeeld door het al eerder sluiten van bedrijfsactiviteiten, zoals de Kooksfabriek 2.

Dat het voorstel dit keer van een coalitiepartij komt, maakt het waarschijnlijker dat nu wel voor gestemd wordt. Maar het is ook geen abc'tje: als de partijen die vóór waren bij hun stem blijven en de volledige D66-fractie nu ook vóór stemt, is er nog steeds een minderheid van 63 Kamerleden voor het plan. Zo zag de stemmingsuitslag er vorige keer uit:

Stemming bij de motie van GroenLinks in maart: Voor: 39 stemmen

PvdA 9, SP 9, GroenLinks 8, PvdD 6, DENK 3, Volt 2, BBB 1, Fractie Den Haan 1 Tegen: 109 stemmen VVD 34, D66 24, PVV 17, CDA 14, ChristenUnie 5, FVD 5, Groep Van Haga 3, JA21 3, SGP 3, Omtzigt 1 Afwezig: 2 leden BIJ1 1, Gündogan 1

Motie van de leden Hagen en Bouchallikht van vandaag De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het RIVM heeft vastgesteld dat de Kooksfabrieken

hoofdverantwoordelijk zijn voor de uitstoot van kankerverwekkende PAK

stoffen; constaterende dat het RIVM heeft vastgesteld dat omwonenden van Tata

Steel IJmuiden vaker last hebben van hart en vaatziekten en een hoge

bloeddruk; overwegende dat er in het plan van aanpak van Tata Steel staat dat het

sluiten van de Kooksfabrieken zou leiden tot een forse reductie van zeer

zorgwekkende stoffen, stikstof en geur; overwegende dat voor een gezonde leefomgeving in de Jmond de

overgang naar klimaatneutrale staalproductie zo snel mogelijk moet

worden gemaakt; verzoekt de regering met Tata Steel en de provincie Noord Holland te

onderzoeken of vooruitlopend op het groenstaalplan extra milieu en

gezondheidswinst te realiseren is, bijvoorbeeld door het al eerder sluiten

van bedrijfsactiviteiten, zoals de Kooksfabriek 2, en/of het uitvoeren van

extra maatregelen bovenop de roadmap; verzoekt de regering de kamer te informeren over de uitkomsten;

en gaat over tot de orde van de dag. Hagen

Bouchallikht