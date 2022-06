'Kermisgrap' met verkeersbord schept verwarring in Hoogwoud

Vraagje: je rijdt ter hoogte van tuincentrum De Boet in Hoogwoud. Hoe hard mag je hier maximaal rijden?

De één zal zeggen 30 kilometer per uur, de ander 50 kilometer per uur. Verwarring dus.

Die verwarring ontstond deze week ook bij Elisabeth Lenaerts uit Spanbroek. Ze was met haar man onderweg naar het tuincentrum, toen hij opeens riep: 'Hé, wat gek. De verkeersborden geven allebei een andere snelheid aan'.

Lenaerts en haar man parkeren de auto in de berm en stappen uit. "Ik heb toen een foto gemaakt. Het verbaasde mij ook, voor voorbijgangers is het een grappig gezicht", blikt ze lachend terug. "Er rijden hier heel veel mensen, maar blijkbaar was het nog niemand opgevallen."

Na haar bezoek bij het tuincentrum, plaatst Lenearts meteen de foto op Facebook. Daar wordt massaal op gereageerd. "De reacties stroomden binnen, te bizar. Iedereen zag er de lol van in."

Zo reageert er iemand sarcastisch: "'Het is kermis zeker, die heeft een mooi feestje gehad. Maar kon beter een dagje extra vrij regelen."

Een ander richt zich tot de gemeente Opmeer, waar Hoogwoud onder valt: "Wat wordt er toch geweldig gehandeld in onze gemeente", waarna iemand antwoord: "Zoals gewoonlijk hé."

Mysterie opgelost

De gemeente vermoedt dat het om een 'kermisgrapje' gaat, omdat de kermis afgelopen weekend plaatsvond. "De oude verkeersborden worden opnieuw bestickerd. Waarschijnlijk heeft iemand de sticker eraf gehaald, waardoor de oude snelheid weer te zien was", verklaart een woordvoerder.

Inmiddels is de mysterie 'half' opgelost. Want wie de grap heeft uitgehaald, blijft nog even gissen. "Er heeft nog niemand gereageerd. Maar de dag erna heeft de gemeente de juiste snelheid er weer netjes opgeplakt", weet Lenaerts.