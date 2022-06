Piloten willen helpen bij beveiliging Schiphol om zomerchaos te voorkomen

Vanwege een groot personeelstekort bij de beveiliging worden er deze zomer honderden vluchten geschrapt en stelt de luchthaven een maximumaantal passagiers per dag in. Een deel van de vluchten zijn verplaatst naar onder meer Rotterdam, Eindhoven en Luik. Voor een aantal vakantiegangers vallen de reisplannen helemaal in het water.

Nog elke dag staan er lange rijen voor de beveiligingscontrole op Schiphol, omdat er te weinig beveiligers zijn. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) hoopt met het aanbod de grote kans op een zomerchaos te verminderen. Nederlandse piloten zijn al in het bezit van een Schipholpas en zijn gescreend door de AIVD, een voorwaarde om in beveiligd gebied te werken op de luchthaven.

Geen stakingsbrekers

De VNV benadrukt de piloten niet in te gaan zetten als stakingsbrekers bij eventuele acties. "Uiteraard willen wij op geen enkele wijze mogelijke arbeidsvoorwaardelijke trajecten van

onze collega’s op de grond beïnvloeden. Wij staan voor onze collega’s op de grond en steunen hen in goede en eerlijke afspraken met hun werkgevers", aldus de bond.

Schiphol bedankt voor het aanbod

Schiphol laat NH Nieuws weten de piloten te bedanken voor het aanbod, maar dat aan de slag gaan als beveiliger niet zomaar mogelijk is, omdat daar een speciale training voor nodig is. De luchthaven gaat nu kijken waar ze de vliegers wel zouden kunnen inzetten, zoals bij het in- en uitladen van koffers.