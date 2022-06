'Grijze Wolf' trekt zich terug als kandidaat-wethouder: "Om meer leed te voorkomen"

Halil Koçak trekt zich terug als kandidaat-wethouder voor Samen Lokaal in Beverwijk. Dat maakte hij dinsdagavond bekend in een persbericht. Er loopt een onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de Grijze Wolven, een Turkse extreem-rechtse organisatie.

In een persbericht meldt Koçak: "De afgelopen elf dagen zijn voor mijn gezin, familie, kennissen, de vrijwilligers van het Turks cultureel centrum en mijzelf erg heftig en zwaar geweest. De negatieve beeldvorming rond mijn persoon heeft ons, de partij Samen Lokaal Beverwijk en de partijleden afzonderlijk enorm geschaad in ons gezinsleven en functioneren. Om nog meer persoonlijk leed te voorkomen voor mijn vrouw en mijn kinderen en de eerdergenoemde personen en organisaties, heb ik met pijn in mijn hart besloten mijzelf terug te trekken als kandidaat-wethouder."