Burgemeester Dales vervolgt 'tournee' in Driehuis: uitleg over opvang jonge vluchtelingen

Burgemeester Dales is 'op tournee' in zijn gemeente om uit te leggen waarom hij er vluchtelingen wil huisvesten. In Velsen-Noord kostte het hem maandag aanzienlijk meer moeite om zijn boodschap over te brengen dan gisteren in Driehuis. Daar gaat het om de opvang van honderd jonge asielzoekers. In Velsen-Noord worden er duizend ondergebracht op een cruiseschip.

In Driehuis gaat het vooral om jongeren uit Syrië, Afghanistan en Eritrea die worden ondergebracht in het gebouw van een voormalige jeugdzorginstelling. Het is de bedoeling dat ze daar vijf jaar blijven. Het terrein is zo ingericht dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) er van uitgaat dat de vluchtelingen (voor het merendeel jonge mannen) niet door het dorp zullen gaan zwerven. Volgens Ab Kraaijeveld van het wijkcomité Driehuis hebben de meeste mensen in het dorp begrip voor de maatregel. "In 2015 hadden we het plan om tachtig statushouders in het Missiehuis te huisvesten. We hadden toen op één avond zestig aanmeldingen van vrijwilligers die wilden helpen." Tekst gaat verder onder de video over de inspraakavond in Driehuis.

Inspreekavond Driehuis - NH Nieuws

Wat de acceptatie bevordert, is dat de mensen in Driehuis gewend zijn aan de aanwezigheid van jeugd. In hetzelfde gebouw worden al jaren jongeren met een licht verstandelijke handicap opgevangen. Toch ziet niet iedereen de komst van de vluchtelingen zitten. Een echtpaar dat zich net heeft laten voorlichten, vindt dat het COA het 'ideaalbeeld' schetst. "Ze zouden niet in de buurt gaan rondhangen, zegt het COA. Maar of het in de praktijk ook zo gaat, moeten we eerst maar eens afwachten. Wij voelen ons in elk geval niet veilig." Morgenavond spreekt de gemeenteraad over de opvang van de vluchtelingen in Velsen. Daarna neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing.