'Rabarberman' Jaap (75) heeft grootste collectie rabarberplanten van de wereld

Jaap Vlaming werd vooral nieuwsgierig toen zijn moeder bij de verhuizing per se haar rabarberplant mee wilde nemen. Dat was al een plant uit begin '20'er jaren van de vorige eeuw toen rabarber net een beetje bekend werd in Nederland als groente. "Het was niet zo rood en had kleine stelen. Heel anders dan ik had gedacht. Ik wilde toen ik ouder werd toch wel weten waar die plant nou vandaan kwam."

Op het eerste gezicht lijken er gewoon allemaal rabarberplanten te staan, maar schijn bedriegt, vertelt tuinder Jaap Vlaming: "Deze rabarber heeft dunne stelen en sommige hebben stelen zo dik als je pols. Het blad verschilt en de zetting van het blad, de kleur van de stelen is rood of groen met vlekjes. Ze vallen uit elkaar bij het koken of blijven heel. Sommige soorten hebben zelfs een citrussmaak."

Behalve het verzamelen heeft Jaap ook een missie, want de rabarber verdwijnt steeds vaker uit de tuin. "Vroeger had bijna iedereen wel een rabarberplant, maar de laatste jaren gaan ze er vaak uit en komen er sierplanten voor in de plaats. Er groeit een hele generatie op die rabarber niet kent. Je zou via de winkels de consument weer moeten leren wat je allemaal met rabarber kunt. Je kunt er soep van maken, taarten."

Die nieuwsgierigheid is uitgegroeid tot de huidige collectie met planten uit een groot deel van Europa. De oudste rabarberplant is een 'Tobolsk' van bijna 200 jaar oud, uit Rusland. "Het is nog steeds dezelfde plant. Je moet het goed bijhouden anders verrot de binnenkant of de buitenkant droogt uit."

Het blijft zoeken naar nieuwe rassen, want Jaap Vlaming kan het niet laten over hekken en heggen heen te kijken. "Als ik bij iemand in de tuin iets zie staan waarvan ik denk dat ik het wel of niet ken, dan vraag ik of ik een stekje mee mag om het hier uit te proberen. Het is wachten en vergelijken en dan heb ik misschien weer een nieuwe soort."

Met zoveel soorten rabarber is Jaap nog niet klaar en hij heeft een grote wens: "Het liefst wil ik dat deze collectie blijft bestaan. Ik wil ook graag nog kijken wat er hoger op in het noorden nog langs de Noordzeekust groeit. Ik wil naar Noorwegen en ik mis nog een stukje langs de Oostzee. Ik moet even kijken wanneer ik daar tijd voor heb."