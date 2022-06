Amsterdam NL V Weer drugs testen op de dansvloer? "Dat zou makkelijk zijn, drugs gebruik je op korte termijn"

Er werd vorige week gewaarschuwd dat er een levensgevaarlijke MDMA-vloeistof in omloop was. Zou het daarom niet veel makkelijker en vooral veiliger zijn dat drugs kunnen worden getest voordat het wordt gebruikt? Tot 1999 was dit mogelijk op de dansvloer in clubs en op festivals, maar tegenwoordig kan dit alleen nog bij de GGD of Jellinek. En daar duurt het zo een week voordat je de uitslag van de test binnen hebt.

Dat een uitslag soms een week duurt, maakt het niet altijd heel aantrekkelijk. "Een week wachten? Drugs bestellen en regelen is meer iets dat op korte termijn gebeurt, dus als het in de club of op een festival zou kunnen zou dat het veel makkelijker maken voor mij", vertelt een jonge Amsterdammer die we op straat spreken. August de Loor runde 30 jaar het Adviesburo Drugs en testte jarenlang drugs ter plekke op de dansvloer. Hij pleit ervoor dat dit weer kan. "Ik heb op de feesten 190.000 testen gedaan. Mensen stonden in de rij tot ze aan de beurt kwamen. Dus ik zou niet weten waarom in er 2022, na de waarschuwing van het Trimbos dat er gevaarlijke vloeibare MDMA in omloop is, minder behoefte aan is."

Quote "De labcapaciteit is al optimaal en testen op locatie is kostbaar" raoul koning - drugsspecialist jellinek

In 2015 bleek uit een nieuw beleidsplan van de gemeente dat het herinvoeren van testen op de dansvloer praktisch niet uitvoerbaar is vanwege het grote aantal evenementen in de stad. Ook ging dit volgens de gemeente niet samen met het beleid van drugsvrije feesten. Wanneer er bijvoorbeeld binnen festivalgrenzen een testlocatie zou zijn, zouden de drugstester en de festivalganger feitelijk in overtreding zijn. Raoul Koning, drugsspecialist van Jellinek, ziet deze obstakels ook. Hij legt verder uit: "Waar wij nu tegenaan lopen is dat de labcapaciteit al optimaal bereikt wordt en dat testen op andere locaties ook een stuk kostbaarder is." Daarnaast vertelt Koning dat er zoveel festivals en clubs zijn dat je nooit overal kunt helpen. Door mensen zelf bij Jellinek te laten testen beperk je je niet tot bepaalde evenementen.

Quote "Drugs zit onder het volk dus je moet naar het volk" august de loor - testte tot 1999 drugs op locatie

De Loor moest in 1999 vanwege het nieuwe drugsbeleid stoppen met testen op de dansvloer. Volgens Jellinek is er sindsdien veel veranderd, waardoor er tegenwoordig nog maar 30 tot 40 procent van de drugs herkend worden. Koning legt uit: "Nu is de drugsmarkt veel ingewikkelder, er zijn veel meer verschillende middelen en meer variëteit binnen een middel. Dus vroeger was dat een stuk makkelijker om dingen te herkennen en daar iets over te zeggen dan nu." De Loor ziet dit anders: "Op de dansvloer is een beperkte aantal drugs aanwezig en daardoor kon ik 90 procent herkennen. Als alle Jellinek vestigingen er gaan staan kan het gewoon georganiseerd worden." Maar voordat er weer drugs getest kan worden moet er volgens de Loor een hoop gebeuren: "Ik zie de toekomst somber in. Als we drugs willen testen op de dansvloer dan moet het politiebeleid aan de orde gesteld worden. Ook moeten de vooroordelen die bij de Jellinek spelen aan de orde gebracht worden. Het moet laagdrempelig zijn. Drugs zit onder het volk dus je moet naar het volk toe."