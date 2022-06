Actie om van Keti Koti vrije dag te maken: "Goed om ons met elkaar te verbinden"

Doel is om van Keti Koti een nationale feestdag te maken, de actie is opgezet door The Black Archives, FunX, Nederland Wordt Beter, Tony's Chocolonely en LUSH en is bedoeld om de politiek zo ver te krijgen 1 juli aan de feestdagenkalender toe te voegen.



Ook de zeventig werknemers van Patta krijgen vrijdag een extra vrije dag. "We zijn hier nu, we zijn Surinamers maar ook Nederlanders", zegt de mede-oprichter van het kledingmerk Guillaume Schmidt in hun winkel op de Zeedijk. "Ik denk dat het goed is voor ons, maar ook voor andere Nederlanders om te verbinden en met elkaar na te denken over wat er is gebeurd en na te denken hoe we de toekomst verder ingaan."



Kunstenaar Hedy Tjin is eigen baas en gaf zichzelf op 1 juli al vrij. Vrijdag is zij in Groningen om een wandkleed te onthullen dat ze ontwierp om stil te staan bij het slavernijverleden in die stad. Mocht dat nodig zijn, dan is er volgens haar nog wel een gaatje te vinden op de volle vrije-dagen-kalender in Nederland: "Hoeveel mensen weten nog precies wat er precies is gebeurd tijdens Pasen? Waarom we dan überhaupt vrij zijn. Ik denk dat Keti Koti veel actueler en belangrijker is om te vieren, omdat we daar nog steeds heel veel sporen van zien."