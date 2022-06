Dreigende recessie en personeelstekort: "Groei zit er zeker in, nu nog verantwoord"

Amsterdam is volgens Slot teruggeschoten in het 'comfortabele groeipad' van voor de coronacrisis. Het aantal bezoekers van de stad neemt snel weer toe, de bevolking is na een jaar stilstand weer met zo'n tienduizend gegroeid, de economie groeide hard, er zijn meer vacatures dan werkzoekenden, terwijl het verkeer op de Ring en het aantal passanten in de Kalverstraat snel is toegenomen.

"Hoe moeilijk is het om aan deze succesformule te ontsnappen. Toch is het nodig"

"Je kunt er twee kanten mee op: de opluchting, gelukkig is er snel herstel, maar je kunt ook zeggen: kijk eens hoe moeilijk het is om van het ingeslagen ontwikkelingspad af te wijken", zegt Slot. "Hoe moeilijk is het om aan deze succesformule te ontsnappen. Toch is het nodig. Ooit keert de wal het schip. Al was het maar omdat je niet naar 120 procent hoogopgeleiden kunt, die ook nog eens langdurig verkamerd blijven wonen En al was het maar omdat rekenschap over de voetprint van de stad onontkoombaar is."

Hij wijst erop dat veel sectoren om mensen zitten te springen, terwijl een recessie dreigt. Ook is er een hoge inflatie en brengen de energieprijzen huishoudens in de problemen. "Groei zit er zeker in, nu nog verantwoord", vindt Slot. Want de woningprijzen zijn de afgelopen jaren scherp gestegen, waardoor de betaalbaarheid en toegenkelijkheid terugliepen. Ook neemt de onzekerheid toe. Dat komt niet alleen door de energieprijzen, maar ook door de stikstofkwestie en stijgende rente.

Belangrijke factor

Slot vindt dat er niet alleen meer huizen moeten komen, maar dat die huizen ook moeten staan waar banen zijn en de leefbaarheid voldoende is. Bij volledig nieuwe wijken is dat laatste volgens hem een 'belangrijke factor'. Dat gaat van veiligheid tot beschikbaarheid en de kwaliteit van voorzieningen.

Verder constateert hij dat het vertrouwen in de overheid sterk onder druk staat. Daarom zijn er bij de overheid 'de beste en meest creatieve vakmensen voor de uitvoering' nodig, maar dat zijn ook juist de segmenten van de arbeidsmarkt waar de tekorten het grootst zijn. Volgens Slot is de start van het nieuwe stadsbestuur daarom het moment dat 'frisse ideeën het opnemen tegen de uitdagingen van de komende jaren'.