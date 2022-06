Van bakkerij in Kiev naar keuken in polder: zestien Oekraïners aan de slag bij cateraar

Nog geen half jaar geleden werkten ze in bakkerijen, restaurants en supermarkten in hun vaderland, nu verdienen ze hun geld op bedrijventerrein Legmeer. Zestien Oekraïense vluchtelingen hebben een baan gevonden bij cateraar Kragtwijk aan de Bouwerij.

"Als ik wakker word, ga ik gelijk naar werk", zegt Tetiana Antanova tegen NH Nieuws. Ze werkt nu twee maanden voor de cateraar en vindt het werk een fijne afleiding. "Ik heb geen tijd om te huilen, of na te denken wat me overkomt." Ook haar naamgenoot Tetiana Serhiienko is blij dat ze iets om handen heeft. "Het werken is een fijne afleiding van de verschrikkelijke dingen die in Oekraïne gebeuren."

Cateringbedrijf Kragtwijk maakt maaltijden voor onder andere vliegtuigmaatschappijen, gevangenissen en evenementen. De Nederlandse Soelien werkt al twintig jaar bij het bedrijf en is erg blij met haar nieuwe collega's: "We hebben het superdruk, dus we kunnen alle handjes heel goed gebruiken."

Gebarentaal

Lang niet alle Oekraïense krachten spreken of verstaan Engels, maar volgens Tetiana is dat geen probleem: "Soms spreken we Engels, soms Nederlands, en soms gebruiken we een soort gebarentaal." Tetiana spreekt wel een beetje Engels en vertaalt dan ook vaak voor haar landgenoten: "Dat is handig want dan heeft gelijk iedereen het begrepen."

Ook Soelien ervaart dit, maar het zorgt deze niet voor problemen: "Ik begin meestal in het Engels te praten, dan zeg ik wat in het Nederlands en uiteindelijk gebruik ik gebarentaal als ze me echt niet snappen."

