Kickbokser Badr Hari strijdbaar ondanks slechte reeks: "Aan stoppen denk ik niet"

Kickbokser Badr Hari (37) is bezig aan een slechte reeks wedstrijden. Sinds zijn Glory-debuut in 2016 wist hij nog geen partij te winnen. Toch denkt de Amsterdammer totaal niet aan stoppen. "Ik ga door tot de wielen eraf vallen", is Hari duidelijk.

Badr Hari (l) en Alistair Overeem (r) - NH Nieuws

"Ik heb er nog heel veel plezier in. Ieder gevecht is een nieuw hoofdstuk en ik denk niet eens aan stoppen", gaat de kickbokser verder.

Quote "Ik wilde eigenlijk tegen Rico Verhoeven vechten, maar die is druk met een film ofzo" vechtsporter alistair overeem

Badr Hari vs. Alistair Overeem Op 8 oktober neemt Badr Hari het op tegen Alistair Overeem. Dat doet hij tijdens Collision 4 dat door Glory wordt georganiseerd in het Gelredome. Overeem maakt zijn debuut voor Glory. De afgelopen jaren vocht hij in de UFC. De 42-jarige vechtsporter geeft eerlijk toe dat het niet zijn droomwedstrijd is tegen Hari. "Ik wilde eigenlijk tegen Rico Verhoeven vechten, maar die is druk met een film ofzo. Het is niet een gevecht die ik er door zou drukken, maar ik ben competitief en ga geen nee zeggen", aldus Overeem over de aanstaande clash met Hari.

Rellen tijdens de partij van Badr Hari - Pro Shots & screenshot

Rellen in België De laatste partij van Badr Hari werd niet afgemaakt. Tijdens het gevecht tegen de Pool Arek Wrzosek, braken er rellen uit en werd de partij gestaakt. Hari kwam nog even terug op die gebeurtenissen. "Wat er in België is gebeurd is catastrofaal. Ik heb dat nog nooit gezien. Glory heeft de enige juiste keuze genomen."

Badr Hari over de rellen tijdens zijn laatste partij in België - NH Nieuws