Huizen komt tóch met kindervakantieweek, tot verbazing van organisatie

Huizen heeft vlak voor de zomervakantie tóch een alternatief gevonden nu de kindervakantieweek niet doorgaat. De Huizer jeugd kan zich deze zomer toch een week lang vermaken met sport en spel. Dat de gemeente hiervoor de portemonnee trekt, leidt tot verbazing bij Stichting Kindervakantieweek Huizen, dat de vakantieweek juist niet rond kreeg.

Adobe Stock

De afgelopen twee jaar gooide corona roet in het eten van de kindervakantieweek, waar jaarlijks zo'n 200 kinderen op af komen. Dit jaar was het de bedoeling dat deze sport- en spelweek voor kinderen weer op de evenementenagenda zou komen. Wegens een groot gebrek aan vrijwilligers is vorige maand besloten de boel af te gelaten. Deze teleurstellende mededeling is in het gemeentehuis aanleiding geweest om te kijken of er een alternatief kan komen, zodat de jongeren - veelal kinderen die niet op vakantie gaan - toch nog een week met activiteiten aan te bieden. Dat is nu gelukt Touwtjes Dinsdag kwam de gemeente met een jubelend bericht naar buiten dat er van maandag 22 augustus tot en met vrijdag 26 augustus toch een sport- en spelweek voor de Huizer jeugd komt in de zomervakantie. Sport Advies Groep heeft de organisatorische touwtjes in handen, de gemeente heeft gezorgd voor de benodigde euro's en met Sportief Huizen en de Kindervakantieweek is hierover goed overleg geweest. "Samen met wethouder Roland Boom heb ik gekeken naar mogelijkheden om zo’n week binnen de begroting van de Buurtsportcoaches te realiseren", meldt wethouder Maarten Hoelscher. "Ik ben enorm blij dat we kinderen, die om welke reden dan ook niet op vakantie kunnen, toch een mooie sport- en spelweek kunnen aanbieden", is zijn toevoeging. Donderslag bij heldere hemel Uit navraag bij Stichting Kindervakantieweek Huizen, die dit evenement sinds begin deze eeuw verzorgt, blijkt dat er van goed onderling overleg helemaal geen sprake is. Bestuurslid Bas van Woerkom zegt tegen NH Nieuws dat de mededeling van het alternatief als een donderslag bij heldere hemel is gekomen. Niemand van het bestuur wist dat de gemeente achter de schermen bezig was en de nu organiserende partij heeft één keer contact opgenomen.

Quote "Achteraf hebben we moeten horen dat de gemeente wil helpen" Bas van woerkom bestuurslid stichting kindervakantieweek huizen

"Voorop staat dat het fantastisch is voor de kids dat er wat georganiseerd wordt, want het gaat om de kinderen", aldus Van Woerkom. Maar de tweede gedachte is een wrange, want voor een andere organisatie kan wel geld vrijgemaakt worden. "Het voelt een beetje zuur." Van Woerkom twijfelt niet aan de goede bedoelingen van het college van burgemeester en wethouders. Dat er geen contact is gezocht met de stichting om samen aan een oplossing te werken, bevreemdt hem wel. "Achteraf hebben we moeten horen dat ze willen helpen", zegt hij daarover. Inmiddels is er onderling gemaild en vindt er morgen een gesprek plaats tussen de verantwoordelijk wethouder en de voorzitter van de stichting.

Reactie wethouder Hoelscher "Het is niet zo dat we een commerciële partij naar voren schuiven om de Kindervakantieweek opzij te zetten. Dat is absoluut niet het geval", verklaart wethouder Maarten Hoelscher aan NH Nieuws. Door met een alternatief te komen, was het juist de bedoeling om de stichting de tijd te geven om te kunnen werken aan het evenement van volgend jaar. De reactie van het bestuur van de Kindervakantieweek verbaast hem dan weer. Na de mededeling in juni dat het kinderevenement niet door kon gaan, zijn de mensen van de stichting door de gemeente uitgenodigd om te praten over een oplossing. Die spreekwoordelijke uitgereikte hand is nooit beantwoord, aldus Hoelscher. Juist om dat een sport- en spelweek voor kinderen - vaak van minimaouders - zo belangrijk is, is in het gemeentehuis besloten een andere weg in te slaan. Samen met de vrijwilligerscentrale en de buurtsportcoaches is gezocht naar een alternatief. "Want kinderen moeten kunnen meedoen", stelt Hoelscher duidelijk. Dat is de insteek geweest van de gemeente Huizen om dit jaar toch een sport- en spelweek te kunnen aanbieden. Ditmaal wordt dit evenement verzorgd door Sport Advies Groep. De gemeente heeft onder meer geld vrijgemaakt uit de begroting van de buurtsportcoaches. Hoelscher zegt dat dit geld niet ten koste gaat van andere zaken. Na de zomer hoopt Hoelscher, die eind volgende week afscheid neemt als wethouder als de nieuwe coalitie van start gaat, dat de gemeente en het bestuur van de kindervakantieweek wél om de tafel gaan zitten en praten over welke hulp Huizen kan geven, zodat er weer continuïteit komt in dit evenement.

Van origine is de Kindervakantieweek bedoeld voor kinderen die de hele zomervakantie thuisblijven. Zo had de stichting een deal met de voedselbank, zodat ouders met een kleine beurs hun kind tegen een zwaar gereduceerd tarief konden inschrijven. Het inschrijfgeld voor de sport- en spelweek kan best een drempel zijn voor ouders met een kleine beurs. De vraag is of de komende editie dat doel niet voorbij schiet. De kosten voor deelname aan de week bedragen namelijk 40 euro. Nieuwe vrijwilligers Ondertussen hoopt de stichting in 2023 zelf weer een Kindervakantieweek te kunnen verzorgen. Om dat te realiseren moet er flink wat gebeuren. Niet alleen moeten er nieuwe bestuursleden - Van Woerkom stopt bijvoorbeeld - komen, maar zijn er vooral veel nieuwe vrijwilligers nodig. Momenteel telt de stichting er zo'n 15, terwijl zeker 35 personen nodig zijn, die de hele week kunnen, om deze week door te laten gaan. Van Woerkom merkt dat de sympathie er is voor de stichting, maar dat de bereidwilligheid om echt de handen uit de mouwen te steken bij velen ontbreekt. Toen duidelijk werd dat de kindervakantieweek niet doorging, hebben velen van zich laten horen, maar zijn er maar twee vrijwilligers bijgekomen.