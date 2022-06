Strandfestival Luminosity 'positief verlopen': "Slechts enkele klachten"

De organisatie heeft ook driehonderd vrijkaarten weggeven aan de strandhuisjeseigenaren. "Dus er is ook zeker positieve interesse getoond vanuit de strandhuisjeseigenaren", gaat Van Eck verder. "Zeker als je dat afweegt tegen de enkele klachten die wij hebben ontvangen denk ik dat het over het algemeen een redelijk positieve ervaring is geweest."

"Het gaat om ongeveer twee of drie klachten van strandhuisjeseigenaren. Als je bekijkt hoe dicht het festival op de huisjes stond, dan valt dat echt mee", vertelt Bo van Eck, van het Luminosity-festival. "Over het algemeen hebben wij het idee dat het weekend positief is verlopen. Er zijn natuurlijk altijd verschillende meningen, maar ik ben positief verrast. Ik was bang dat er meer overlast zou zijn."

Dat komt volgens Van Eck mede doordat 'fysieke overlast' van dwalende festivalgangers uit is gebleven. "De angst daarvoor is wellicht voortgekomen uit eerdere ervaringen, want in het verleden is het festivalterrein nooit helemaal afgehekt geweest", legt hij uit. "Dit jaar is dat wel netjes gedaan, zoals het hoort. Zover wij weten is er niemand bij de strandhuisjes geweest, dus dat is een hele opluchting."

Evalueren

"We zitten nu nog midden in de afbouwwerkzaamheden en als die klaar zijn, gaan we een datum prikken met de kampeerverenigingen om het festival te evalueren", laat Van Eck weten. Gemeentewoordvoerder Sans voegt daar nog aan toe: "In de vergunning voor het festival is ook een mogelijkheid op bezwaar opgenomen, dus mensen die dat willen kunnen daarop reageren. Alle reacties die nog binnenkomen worden meegenomen in de evaluatie."

Ook de overkoepelende federatie van de vier kampeerverenigingen van strandhuisjes benadrukt dat 'er afspraken zijn gemaakt met gemeente en de organisatie van Luminosity om de voorbereiding en uitvoering van het festival op korte termijn met elkaar te evalueren’. De federatie wil niet inhoudelijk reageren op het verloop van het festival afgelopen weekend en verwijst naar hun eerder uitgebrachte statement, opgesteld voorafgaand aan het festival: