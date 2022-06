Inzittenden van neergestort lesvliegtuig bij Flevoland overleden

De twee inzittenden van het lesvliegtuig van luchtvaartmaatschappij Transavia, dat vanmorgen is neergestort, zijn overleden. Dat meldt de brandweer aan Omroep Flevoland . Het toestel stortte neer in het Zwarte Meer tussen de gemeente Noordoostpolder (Flevoland) en Overijssel.

De voorheen aangekondigde reddingsactie is nu een bergingsoperatie geworden. Het vliegtuigwrak is volgens de omroep slecht te bereiken omdat het aan de zijkant van een vaarroute ligt. Het bergen van de lichamen is hierdoor moeilijk.

Via een boot met een kraan wordt er geprobeerd het tweepersoons Blackshape BK160 Gabriél vliegtuig omhoog te takelen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

Harde knallen

Volgens een boer, die het vliegtuig boven zijn hoofd zag vliegen, had het vliegtuigje motorproblemen en klonken er enkele harde knallen. Toen het toestel naar beneden kwam steeg er volgens de agrariër een rookpluim op, die vervolgens weer snel doofde.

Bekijk hieronder beelden van Omroep Flevoland van de reddingsactie vanochtend. Ook bespreken ze het gesprek met de boer. De tekst gaat door na de video.