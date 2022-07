Francien en dochters leven tussen de muizen: Intermaris wuift gezondheidsrisico's weg

Francien Koster woont bijna zeven jaar met haar twee dochters Demie (23), Ronie (11) en haar vijf honden aan de Kluut in Hoorn. De familie heeft het niet breed, maar wonen met veel plezier in de Kersenboogerd en huren de woning van woningcorporatie Intermaris. Problemen met muizen ervoer de familie nog nooit, tot een half jaar geleden de ellende begon.

"We vangen er gemiddeld zo'n tien per dag", vertelt een gefrustreerde Francien aan haar eettafel. "We hebben van die plakmatten gekocht. Ze werken goed, maar het is heel zielig om te zien dat de muizen zo aan hun einde komen."

De vrouw gokt dat er wel honderden muizen in het huis verscholen zitten. Daarnaast is ze 'als de dood' dat er kortsluiting of brand ontstaat. Ook de inspecteur van het ongediertebestrijdingsbedrijf had volgens Francien in tijden niet zo'n heftige muizenuitbraak in een woning gezien.

Onbewoonbaar

In de eerste rapportage – op 8 juni – blijkt dat de inspecteur aangeeft dat de 'huidige woonsituatie zeer schadelijk is om in te leven', en vertelt aan de familie dat de muizen vrij spel hebben vanwege achterstallig onderhoud aan de woning.

Maar wanneer Francien belt met Intermaris om verhaal te halen, blijkt die laatste cruciale zin opeens niet meer in het rapport te staan. Francien krijgt te horen dat het deels door haar honden komt en deels door het vuilnis dat op straat ligt.



Tekst gaat verder onder de foto.