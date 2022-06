Familie Dimitri teleurgesteld in uitspraak rechter: "Hadden hoop op een veroordeling"

De familie van de in augustus 2020 dood gevonden Dimitri is 'heel erg teleurgesteld' in de uitspraak van de rechter vandaag. Dat heeft advocate Priya Soekhai laten weten in een reactie. De 34-jarige verdachte Jama A. werd vrijgesproken van betrokkenheid bij zijn dood. "We zagen deze uitspraak helemaal niet aankomen."

Foto van slachtoffer Dimitri die in 2020 om het leven kwam - Dymphna Froussis

Jama A., de 34-jarige verdachte, werd vandaag vrijgesproken voor betrokkenheid bij de dood van Dimitri, wegens gebrek aan bewijs. A. werd wel veroordeeld tot drie jaar cel, vanwege een inbraak in een woning in Medemblik en mishandeling van een 87-jarige man. Verder teelde hij wiet en had hij amfetamine bij zich. De tekst gaat verder onder dit informatieblok.

Dimitri Froussis uit Hoorn werd op 8 augustus 2020 dood onder zijn scootmobiel aangetroffen, in een sloot in Nibbixwoud. Dimitri en Jama A. waren die avond stappen in het centrum van Hoorn. Tijdens de terugreis zou er onenigheid tussen de twee zijn ontstaan, waarbij A. het slachtoffer meerdere malen zou hebben geslagen. A. heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend. Uit onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat Dimitri door een misdrijf om het leven is gebracht, maar de rechter zag vandaag onvoldoende bewijs om A. daarvoor als dader aan te wijzen.

In een reactie aan WEEFF/NH Nieuws vertelt advocate Priya Soekhai dat de familie van Dimitri 'heel erg teleurgesteld' is in het vonnis van de rechter. "Ze zijn allemaal erg verdrietig, en ook emotioneel. We hadden even de hoop dat er vandaag een veroordeling zou komen." De familie zag de uitspraak niet aankomen, volgens de advocate van de familie: "We zijn ook overweldigd door het feit dat er zoveel bewijs in de zaak is, toch vrijspraak volgt." De familie is op dit moment in shock en wil verder niet reageren. Soekhai laat weten dat er wordt gehoopt op een hoger beroep. Dit besluit moet echter genomen worden door het Openbaar Ministerie, dat twee weken de tijd heeft om een beslissing te nemen. "Voor nu is het dus afwachten op wat er gaat gebeuren."