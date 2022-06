Hoornse voetbalclub Always Forward start 'talentenjacht' voor toekomstig voorzitter

Voetbalclub Always Forward is hard op zoek naar een nieuwe voorzitter. De Hoornse vereniging kiest daarbij voor een bijzondere aanpak: iedereen, ook buitenstaanders, mogen iemand ánders kandidaat stellen. De club hoopt zo verrassende kandidaten aan te trekken. "Bestuursleden kwamen altijd uit dezelfde kring, dat willen we niet meer."

"Vroeger kreeg je in de derde helft na een paar biertjes een hamer in je handen geschoven, dat willen we nu anders doen", vervolgt bestuurslid Mark Luiken. Na het vertrek van voormalig voorzitter Willem Kluft neemt hij tijdelijk de honneurs waar als interim voorzitter.

Niet te lang, hoopt hij, want de club is toe aan een nieuw bestuur. "Als je het negatief bekijkt, kun je zeggen dat wij er als bestaand bestuur te lang hebben gezeten. Er moet nieuw elan binnenstromen. Een bestuur met meer toekomstvisie."

Sollicitatieprocedure

De club is de afgelopen jaren hard gegroeid, naar een vereniging met ruim 1.500 leden en 300 vrijwilligers. Dat vraagt een andere aanpak voor een nieuw bestuur, vindt Luiken.

"Het huidige bestuur is vooral operationeel gericht: het zorgt er vooral voor dat elk team een bal heeft. Van de nieuwe voorzitter verwachten we dat hij of zij meer gaat nadenken over langetermijnvisies."

Een onafhankelijke commissie moet zorg dragen over de sollicitatieprocedure. Iedereen mag meedoen: man en vrouw, jong en oud, leden, spelers, ouders of vrijwilligers, of totale buitenstaanders. Opvallend detail: zelf solliciteren kan niet, iemand anders opgeven wel. Een naam doorgeven is voldoende.

Opvallende namen

Daarbij hoopt de vereniging aan nieuwe, frisse kandidaten te komen. "Vroeger mocht je pas stoppen als voorzitter als je zelf een opvolger had gevonden. Daardoor kwamen bestuursleden altijd uit dezelfde kringen. Daarom kozen we voor deze aanpak."

Met succes, vertelt Luiken: "We hebben al een kleine dertig aanmeldingen. Namen die we zelf ook al bedacht hadden, maar ook een aantal opvallende."

Bekenden met bestuurlijke ambities? Het staat iedereen vrij om iemand anders op te geven, via een online aanmeldformulier. De gouden tip maakt kans op een eretitel: 'Always Forward Scout van het Jaar'.