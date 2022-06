Ivo van Schaik stopt als bestuursvoorzitter van het Spaarne Gasthuis

Ivo van Schaik, voorzitter raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis, gaat het ziekenhuis verlaten. Per 1 oktober zwaait hij af als bestuursvoorzitter en gaat hij aan de slag als CEO bij Sanquin Bloedvoorziening. Van Schaik is vijf jaar lang voorzitter raad van bestuur geweest bij het Spaarne Gasthuis en stond daarmee aan het roer tijdens de coronapandemie.

Het ziekenhuis omschrijft Van Schaik als een 'bevlogen en betrokken bestuursvoorzitter'. Ook Bernt Schneiders, voorzitter raad van toezicht, bedankt hem voor zijn jarenlange inzet: "Tijdens de coronaperiode heeft ons ziekenhuis een cruciale rol gespeeld in de gezondheidszorg voor de inwoners van Haarlem, de Haarlemmermeer en de rest van onze regio. Het ziekenhuis heeft onder Ivo van Schaiks uitstekende leiding een fantastische prestatie geleverd."

'Lesje nederigheid'

Van Schaik noemde de coronaperiode in het ziekenhuis eerder dit jaar 'een intense en turbulente periode'. Dat vertelde hij afgelopen januari, in zijn laatste wekelijkse corona-update met de lokale radiozender Haarlem105. "Ik denk dat we een lesje nederigheid hebben geleerd van het virus. De boel is minder maakbaar dan we zouden willen en infectievirussen zijn gevaarlijk, ook anno 2022", vertelde hij destijds.

Om die reden heeft het ziekenhuis onder zijn leiding een flexibele afdeling voor coronapatiënten gerealiseerd, om nieuwe golven op te vangen zonder andere zorg te kort te doen. "Samen met artsen en verpleegkundigen hebben we bedacht hoe zo'n flexibele afdeling, die je alleen maar nodig hebt van de herfst tot en met het voorjaar, in te richten. En dat is gelukt, die afdeling bestaat", aldus Van Schaik in januari.

Toekomstbestendig

Over zijn tijd bij het Spaarne Gasthuis laat Van Schaik nu weten: "Met veel plezier heb ik samen met mijn collega-leden van de raad van bestuur gewerkt aan het toekomstbestendig maken van het Spaarne Gasthuis. Die reis is niet af, maar de richting is wel glashelder. Nu er een stevig strategisch fundament ligt, is het voor mij een mooi moment om het over te dragen aan een opvolger.”

Het ziekenhuis laat verder weten dat de raad van toezicht gestart is met de werving en selectie van een nieuwe voorzitter raad van bestuur.