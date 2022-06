Verdachte scootmobielmoord vrijgesproken, wel drie jaar cel voor mishandeling 87-jarige

De rechtbank in Noord-Holland heeft vandaag de 34-jarige Jama A. vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van de uit Hoorn afkomstige Dimitri, die dood met zijn scootmobiel werd aangetroffen in een sloot in Nibbixwoud. Wel is A. veroordeeld tot drie jaar cel, voor het mishandelen van een 87-jarige man uit Medemblik, het telen van wietplanten en het bij zich hebben van amfetamine.

De 26-jarige Dimitri werd in augustus 2020 dood aangetroffen in een sloot in Nibbixwoud, onder zijn scootmobiel. De dood van de Hoornse Dimitri was een harde klap voor de familie. Ter nagedachtenis aan hem, maakten vrienden van hem een lied en video van zijn afscheid.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen, maar er is onvoldoende bewijs om vast te stellen dat de 34-jarige verdachte degene is geweest die het misdrijf gepleegd heeft.

Jama A. ontkent dat hij betrokken is geweest bij de dood van Dimitri. Hij zegt dat hij eerder die avond afscheid heeft genomen en 's nachts op Youtube heeft gezeten op zijn telefoon. Uit onderzoek van het NFI blijkt dat de sporen op de telefoon van Jama passen bij het scenario dat hij 's nachts thuis Youtube heeft gebruikt.

Drie jaar cel

Wel is de 34-jarige Jama A. veroordeeld voor het binnendringen van een huis in Medemblik, in juli 2020. De destijds 87-jarige bewoner hoorde gerommel en zag de inbreker later in zijn slaapkamer. Daar werd hij vervolgens ruw bij zijn arm gegrepen en het bed uitgesleurd. Hierbij liep het slachtoffer enkele verwondingen op.

Ook vindt de rechtbank dat de 34-jarige verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het telen van 275 hennepplanten, en het in bezit hebben van 400 gram amfetamine. Voor deze drie strafbare feiten is de verdachte wel veroordeeld.