Na emotionele info-avond vluchtelingen Velsen-Noord, is vanavond de beurt aan Driehuis

Nadat gisteren veel emotionele Velsen-Noorders verhaal kwamen halen tijdens een inloopavond bij burgemeester Frank Dales en het college, is het vandaag de beurt aan de inwoners van Driehuis. Ook in dat dorp binnen de gemeente Velsen gaan vluchtelingen opgevangen worden, hoewel de situaties van de twee dorpen verder nogal verschillen.

Frank Dales in Velsen-Noord - NH Nieuws / Thomas Jak

Naast duizend vluchtelingen op een cruiseschip in Velsen-Noord vangt de gemeente Velsen straks nog meer mensen op: in Driehuis komen 'zestig tot honderd' minderjarige vluchtelingen in verschillende leegstaande panden van zorginstelling Levvel5. En niet voor 'slechts' zes maanden 'en geen dag langer', zoals de gemeente voor Velsen-Noord belooft, maar voor vijf jaar. Hoewel de inloopavond in Driehuis nog moet beginnen, lijken Driehuizenaren het daar een stuk minder mee oneens te zijn dan hun bijna-buren van net boven het kanaal. Vuur aan de schenen Gisteren mocht burgemeester Dales daar aan de bak: vanaf het begin tot zelfs ruim na het officiële einde om negen uur stonden er continu Velsen-Noorders om hem heen. Zeker honderd inwoners waren in een protestmars naar de inloopavond toegelopen. Ook andere gemeente-ambtenaren, COA-leden en staatssecretaris van justitie en veiligheid Eric van der Burg werd het vuur aan de schenen gelegd, maar ogenschijnlijk minder dan Dales.

Best draagvlak Vanavond zal dat anders zijn, verwacht Ab Kraaijeveld van het Wijkcomité Driehuis. "Ik verwacht geen toestanden vanavond", liet hij eerder vandaag weten aan lokale nieuwspartner RTV Seaport. "Ik denk dat er best draagvlak is. Mensen zien dat het in Ter Apel een zooitje is." "Hier creëer je stabiliteit en rust voor de 15-, 16- en 17-jarige vluchtelingen", zegt Kraaijeveld. "Ze gaan goed begeleid worden, er komen activiteiten en ze krijgen onderwijs." Hij pleit er zelfs voor de maximale leeftijd van de opvang in Driehuis te verhogen van 18 jaar naar 21 jaar, zodat vluchtelingen die voor de wet volwassen worden tijdens hun verblijf, niet naar een andere opvangplek hoeven te verhuizen.

Quote De gebouwen staan grotendeels leeg, wat zou er anders in moeten komen? Geen idee" Ab Kraaijeveld, Voorzitter Wijkcomité Driehuis

Kritische vragen komen er overigens wel, laat Kraaijeveld weten: "Op dit moment bevinden zich bijvoorbeeld nog twee groepen van acht kwetsbare kinderen in de gebouwen van Levvel. Is dat te combineren? Want die zijn niet van plan te verhuizen." Dat het oog van de gemeente op de leegstaande panden zijn gevallen voor de opvang, kan hij begrijpen. "De gebouwen staan namelijk te koop voor twaalf miljoen, staan grotendeels leeg, er mag, denk ik, niet in gewoond worden en wat zou er anders in moeten komen? Geen idee." Kan een probleem worden Het aantal minderjarige vluchtelingen dat de gemeente er wil huisvesten is wel opmerkelijk, vindt Kraaijeveld. "Voorheen zaten er 48 cliënten. Nu moeten dat er dus zestig tot honderd worden. Hoe moet dat? Met stapelbedden?", vraagt hij zich af. "Dat kan een probleem worden", denkt Kraaijeveld. "Voor kwaliteit pleiten experts voor kleinschalige opvang in kleine groepen", zegt hij. "De gemeente wil dat het een succes wordt, dus dan moet je optimale omstandigheden creëren. Kiezen we voor kwaliteit of kwantiteit in de opvang?" De inloopavond bij het gebouw van Levvel begint om 19 uur en eindigt om 21 uur.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met onze lokale nieuwspartner RTV Seaport.