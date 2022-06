Schoorsteen cacaofabriek komende weken herbouwd na brand, kans op meer geuroverlast

De schoorsteen van de Olam Cacaofabriek is dusdanig beschadigd bij de brand van 13 juni dat het bovenste gedeelte niet meer gebruikt kan worden. De komende tien weken mag de schoorsteen daarom wat lager zijn dan de afgesproken 60 meter, dat heeft het college van Wormerland besloten.

De brand, die uitbrak tijdens het productieproces, zorgde half juni voor flinke rookwolken. Met zogeheten stoomblussing kon de brandweer de vlammen onder controle krijgen. Bij de brand raakte niemand gewond, de schoorsteen raakte wel beschadigd door de hitte.

Het bedrijf heeft laten weten tien weken nodig te hebben om de schoorsteen weer op te bouwen. Het college van Wormerland heeft ermee ingestemd dat het productieproces gedurende die tijd mag plaatsvinden met een toren van 40 meter. In de vergunning van het bedrijf staat dat de schoorsteen 60 meter moet zijn. De gemeente laat weten dat alleen in bijzondere gevallen van die vereiste afgeweken kan worden.

Meer geuroverlast

Olam heeft aangekondigd dat de vervuiling hetzelfde blijft met een toren van 40 meter, wel zou er meer geuroverlast kunnen zijn. Dat is dan vooral te ruiken in Wormer en Wormerveer-Zuid, maar is volgens de gemeente niet schadelijk.

Ze schrijft dat een onafhankelijke inspecteur de constructie van het bedrijf heeft onderzocht en verder geen schade gevonden heeft. Er zijn wel extra voorzorgsmaatregelen genomen, er wordt bijvoorbeeld wekelijks gekeken of de schoorsteen mogelijk scheef staat.