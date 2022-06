Lesvliegtuigje Transavia neergestort bij Flevoland

Een lesvliegtuigje van luchtvaartmaatschappij Transavia is vanochtend neergestort in het Zwarte Meer tussen de gemeente Noordoostpolder (Flevoland) en Overijssel. Het gaat om een tweepersoons Blackshape BK160 Gabriél. Dat bevestigt een woordvoerder van Transavia aan NH Nieuws. Volgens Omroep Flevoland zijn hulpdiensten massaal uitgerukt.

Transavia leidt sinds enkele jaren leerling-piloten op in twee eigen lesvliegtuigjes op Lelystad Airport. Het zou gaan om een van deze twee Blackshape-toestellen.

Over de oorzaak van het ongeluk en het lot van de twee inzittenden is nog niets bekend. Omroep Flevoland sprak met een ooggetuige. Die zou knallen hebben gehoord en het vliegtuigje recht naar beneden zien neerstorten.

