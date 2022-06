Meer dan helft Gooise buschauffeurs legt werk neer: "Heb amper tijd om te plassen"

"Ik hoop dat mijn bus nog gaat. Ik moet de 320 hebben, maar die is aan het vervallen", laat één van de wachtende reizigers weten. "Ik zou de bus van 7.47 uur hebben, maar nu moet ik op die van 8.20 uur wachten", zegt een andere reiziger.

Lutz Kressin, van FNV Streekvervoer, is de drijvende kracht achter deze staking van de buschauffeurs. "We zijn het niet eens met het resultaat van de laatste cao-onderhandelingen. Er waren absoluut geen afspraken om de hoge werkdruk te verminderen en het loon dat geboden is slaat nergens op", legt de vakbondsman uit.

Werkdruk

Buschauffeurs Mike en Erwin herkennen zich in deze problemen. Zij merken dat de werkdruk steeds meer toeneemt in hun vak, met mogelijk gevaarlijke gevolgen. "Je bent constant achter je tijd aan het aanrijden, dat is erg belastend. Op een gegeven moment gaat het een keer fout", zegt Mike. "De roosters worden steeds strakker en je hebt amper tijd om te plassen of pauze te houden", voegt Erwin toe.