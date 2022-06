Buurtbewoner Frans blij met maatregelen recreatiegebied De Leijen na overlast

Recreatiegebied De Leijen in Hensbroek gaat de komende drie maanden 's nachts op slot. Een zegen voor buurtbewoner Frans Molenaar, die afgelopen jaren veel overlast ervoer. "Het is hartstikke gezellig als er mensen zitten. Maar het werd de laatste jaren steeds meer nachtwerk."

Glaswerk in het veld, vernielingen, brandstichting en graffiti zorgden de afgelopen jaren voor steeds meer overlast in het recreatiegebied in Hensbroek. Vorig jaar besloot de gemeente Koggenland samen met het Recreatieschap en de politie om het gebied vanaf 22.00 uur 's avonds af te sluiten. Een maatregel die vanaf volgende maand herhaald wordt. Tevreden buurtbewoner Buurtbewoner Frans Molenaar is blij dat de gemeente er opnieuw voor kiest om het gebied 's avonds en 's nachts af te sluiten. "In de afgelopen jaren hebben we regelmatig overlast gehad van jongeren. Ze draaiden met name harde muziek tot laat in de nacht en er werd veel troep achtergelaten. Niet alleen glas van flessen sterke drank, maar bijvoorbeeld ook patronen voor lachgas en spuiten zijn we tegengekomen." Vorig jaar, voor het gebied afgezet werd door de gemeente, had Molenaar een lang gesprek met burgemeester Bonsen, waarin hij al zijn zorgen op tafel legde. Volgens hem schrok zij van de vele verhalen die hij haar vertelde.

Quote "We hopen dat het nu net zo rustig in het gebied blijft als vorig jaar" frans molenaar, buurtbewoner de leijen

De maatregel van de gemeente en het Recreatieschap om het recreatiegebied ook dit jaar af te sluiten komt voor de 71-jarige Hensbroeker dan ook als geroepen. "Wij juichen het alleen maar toe", zegt Molenaar. "Begrijp me niet verkeerd, het is hartstikke gezellig als er mensen zitten. Maar het werd de laatste jaren veel meer nachtwerk. Het is nu ook al een stuk netter in het recreatiegebied. We hopen dat het dit jaar ook weer zo rustig blijft." Parkeerterrein afgesloten De maatregel van de gemeente, politie en het Recreatieschap gaat per volgende week in. Vanaf de avond geldt een toegangsverbod voor de Leijen. Iedereen die tussen 22.00 en 7.00 uur in het recreatiegebied wordt aangetroffen riskeert een boete. Daarnaast wordt ook het parkeerterrein 's avonds afgesloten. Bezoekers van recreatiegebied De Leijen worden de komende maanden onder andere via borden geïnformeerd. Het Recreatieschap heeft aangekondigd om samen met de gemeente te kijken hoe het rereatiegebied in Hensbroek ook de komende tijd een prettig terrein kan zijn voor de inwoners van Koggenland en mensen uit de regio die van De Leijen genieten.